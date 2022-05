¿Cuánto tiempo necesito estar en cuarentena si doy positivo por COVID-19?

Con el aumento de casos de COVID-19 en Massachusetts y la mayor parte del estado ahora considerado de alto riesgo de transmisión comunitaria, puede ser hora de revisar la guía de cuarentena.

¿Qué debe hacer si da positivo por COVID-19?

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La guía de cuarentena de virus más reciente, publicada en el sitio web del Departamento de Salud Pública de Massachusetts, se basa principalmente en dos factores: cuánto tiempo ha transcurrido desde el resultado positivo de su prueba y si la actividad que desea realizar le permite usar una mascarilla o no.

Si da positivo, debe quedarse en casa y aislarse durante al menos los primeros cinco días. Si nunca experimentó síntomas, o si sus síntomas están mejorando, puede reanudar la mayoría de las actividades normales que puede hacer usando una mascarilla el día 6. Debe usar una mascarilla con otras personas durante 10 días completos, incluidas las personas con las que vive.

Si no puede usar una mascarilla, o la actividad que desea realizar no permite una, debe quedarse en casa y aislarse durante 10 días. Si nunca ha tenido síntomas o sus síntomas están mejorando, puede reanudar sus actividades normales el día 11. Todavía se le anima a usar una máscara con otras personas en su hogar durante 10 días.

Esta guía es la misma ya sea que esté vacunado contra el COVID-19 o no.

¿Cómo cuento los días para aislarme?

El día 0 de aislamiento debe ser el primer día de síntomas o el día en que se tomó la prueba positiva, lo que ocurra primero.

Los días 1 a 4 son días de aislamiento estricto, a menos que vaya a recibir atención médica.

El día 5 es el último día completo de aislamiento si estaba asintomático o si los síntomas han mejorado.

El día 6 es cuando puede salir del aislamiento, si usa una mascarilla.

El día 11 es cuando puede salir del aislamiento sin mascarilla.

¿Qué pasa si estuve expuesto a alguien con COVID-19?

Aquí es donde la orientación difiere según su estado de vacunación. Si usted es un contacto cercano de alguien que dio positivo por el virus y está al día con las vacunas contra el COVID-19, no necesita ponerse en cuarentena, pero debe usar una máscara con otras personas durante 10 días, incluso en casa. También debe hacerse una prueba rápida de antígeno o PCR el día 5, o si desarrolla síntomas. Si da positivo, siga la guía de aislamiento. Si no puede usar una máscara, debe ponerse en cuarentena durante 10 días después de la exposición y seguir las mismas pautas de prueba que se indican arriba.

Si es un contacto cercano y no está al día con las vacunas contra el COVID-19 o no está vacunado, se recomienda que se ponga en cuarentena durante cinco días después de la exposición, usando una máscara alrededor de los demás, incluso en casa. También se recomienda que use una máscara alrededor de otras personas durante cinco días adicionales después de ese período de cuarentena, incluso en casa. Si no puede usar mascarilla, extienda esa cuarentena a 10 días. Debe realizar la prueba el día 5, o si se desarrollan síntomas. Si no realiza una prueba el día 5, debe ponerse en cuarentena durante 10 días completos.

¿Cuándo debo buscar atención médica de emergencia?

Los CDC recomiendan que esté atento a las siguientes señales de advertencia de emergencia* para COVID-19:

Dificultades para respirar

Dolor persistente o presión en el pecho

Confusión

Incapacidad para despertarse o permanecer despierto

Piel, labios o lecho ungueal de color pálido, gris o azulado, según el tono de la piel

*Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Llame a su proveedor médico si tiene cualquier otro síntoma que sea grave o que le preocupe.

¿Cuándo debo hacerme la prueba?

Los CDC describen varios escenarios para hacerse la prueba: si tiene síntomas, si ha estado expuesto a alguien con COVID-19 (como se describe anteriormente) o si va a un evento en interiores o a una gran reunión. El último es especialmente importante si asiste a una reunión con personas de alto riesgo, adultos mayores, cualquier persona inmunodeprimida o cualquier persona que no esté al día con sus vacunas COVID-19, incluidos los niños pequeños que aún no pueden vacunarse.

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?

COVID-19 puede manifestarse de varias maneras. Estos son los síntomas más comunes. Los síntomas pueden aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al virus.

Fiebre o escalofríos

Tos

Falta de aliento o dificultad para respirar

Fatiga

Dolor muscular o corporal

Dolor de cabeza

Nueva pérdida del gusto o del olfato

Dolor de garganta

Congestión o goteo nasal

Náuseas o vómitos

Diarrea

Últimos datos de COVID-19 de Massachusetts

Todos menos tres de los 14 condados de Massachusetts ahora se consideran de alto riesgo de COVID-19, según los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Métricas de COVID de Massachusetts, rastreadas en el objetivo del panel interactivo de coronavirus, han disminuido desde el aumento de omicron, pero el recuento de casos y las hospitalizaciones están comenzando a aumentar una vez más.

¿Qué pasa con el resto de Nueva Inglaterra?

En New Hampshire, todo el estado ahora se considera de riesgo alto o medio. Los condados de Grafton, Rockingham y Sullivan están designados como de alto riesgo, mientras que el resto del estado es de riesgo medio.

En Vermont, solo el condado de Essex sigue siendo de bajo riesgo. Addison, Bennington, Chittenden, Franklin, Orange, Rutland Washington y Windsor tienen un riesgo alto, mientras que los condados de Caledonia, Grand Isle, Lamoille, Orleans y Windham tienen un riesgo medio.

Cuatro condados de Maine (Aroostook, Hancock, Penobscot y Piscatiquis) se consideran de alto riesgo, y el resto del estado se encuentra en la categoría de riesgo medio.

En Connecticut, los condados de Hartford, Litchfield, Middlesex, New Haven, Tolland y Windham son todos de alto riesgo, con Fairfield y New London en la categoría de riesgo medio.

Todo Rhode Island permanece en la categoría de riesgo medio por segunda semana consecutiva.

Se insta a los residentes de los condados con alto riesgo a usar máscaras en espacios cerrados en público y en el transporte público, para mantenerse al día con las vacunas y hacerse la prueba si tienen síntomas, según los CDC.