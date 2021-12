En medio de un aumento en la demanda de pruebas de COVID, el gobernador de CT busca expandir la capacidad

Normalmente, en este momento, la fiebre está en los centros comerciales y las oficinas de correos.

Este año también estamos viendo filas realmente largas a medida que las personas buscan hacerse la prueba de COVID-19 antes de las vacaciones y a medida que aumentan los casos en el estado.

"Vas al lugar de prueba de COVID en tu médico de atención primaria y no tienen tiempo para ti", dijo Cindy de Hartford.

Ahora, el gobernador Ned Lamont está implementando un plan para aumentar la capacidad de prueba en unos 400 sitios en el estado.

Las ubicaciones patrocinadas por el estado están ampliando el horario y se están agregando siete nuevos lugares, incluido el New Haven Green.

"Estamos haciendo todo lo posible para aumentar eso y, hasta ahora, ya saben, estamos manejando probablemente un 30, 40% más de pruebas hoy que hace un par de semanas y creo que está pasando", dijo. Lamont.

El gobernador dijo que los hospitales y las farmacias también están aumentando los recursos y que debería haber más espacios abiertos y que el estado ponga una pausa de dos semanas en los requisitos de prueba para algunos trabajadores.

En este momento, el estado se centra en ampliar los sitios y no en las pruebas rápidas en el hogar.

Pueden ser difíciles de encontrar en las tiendas y algunos estados los distribuyen de forma gratuita.

“Eso es algo que estamos viendo. Sabe, estamos un poco preocupados si puede distribuirlos ampliamente y en todos los ámbitos, muchos de ellos se quedan en los estantes o se desperdician", dijo Josh Geballe, director de operaciones del estado.

Si está buscando un sitio de pruebas de COVID, el Departamento de Salud sugiere llamar al 211 o visitar el sitio web del 211 en línea. Allí puede escribir su código postal y obtener una lista de los sitios de prueba en su área.

Desde el comienzo de la pandemia se han realizado 13 millones de pruebas en el estado.

Y solo desde el viernes, ha habido 90,000 a medida que se acercan las vacaciones y los casos de COVID se disparan.

“Estoy aquí ahora y no me siento nada bien. Entonces, ahora mismo me estoy haciendo la prueba y estoy rezando para que salga negativa", dijo Beverly Francis Ward de Hartford.