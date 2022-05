Massachusetts anuncia cambios importantes en pruebas de COVID y protocolos de cuarentena en escuelas

Massachusetts finalizará su programa de pruebas de COVID-19 en las escuelas estatales después de este año escolar, anunciaron los funcionarios estatales, y esta semana entrarán en vigencia otros cambios en la política de aislamiento y pruebas educativas.

A partir del otoño de 2022, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria dice que el estado dejará de proporcionar autoevaluaciones "u otros servicios de pruebas de COVID" a las escuelas.

"El final del año escolar 2021-22 marcará el final del programa de pruebas K-12 administrado y coordinado por el estado, aunque los distritos y las escuelas tendrán acceso a autoevaluaciones proporcionadas por el estado para realizar pruebas sintomáticas durante la escuela de verano", dijo el comisionado de DESE, Jeffrey Riley, en un memorando a los funcionarios escolares el martes.

Durante el resto del año escolar 2021-2022, "las autoevaluaciones ahora también pueden estar disponibles para la comunidad escolar de manera más amplia", dice el memorando, y agrega que pueden proporcionarse antes de que las pruebas sean presenciales patrocinadas por la escuela para eventos como bailes de graduación y graduaciones.

Para los programas de verano, "el personal, el software y todos los demás servicios que se brindan actualmente a través de CIC Health ya no estarán disponibles a través del programa estatal", lo que significa que los distritos escolares deberán proporcionar personal para las pruebas sintomáticas en la escuela, DESE dijo en la nota.

El próximo año escolar, cuando el estado deje de proporcionar autoevaluaciones, "DESE y [el Departamento de Salud Pública] recomiendan encarecidamente que las escuelas y los distritos interesados ​​en implementar su propio programa de pruebas limiten ese programa a pruebas rápidas sintomáticas únicamente", según a la nota. "Las escuelas y los distritos pueden comprar autoevaluaciones a través del contrato estatal".

Además, el Departamento de Salud Pública ha anunciado que, a partir del 25 de mayo, los niños expuestos al COVID-19 que no presenten síntomas ya no estarán obligados a permanecer en cuarentena en K-12, guarderías o campamentos recreativos. Ya no se requieren pruebas para exposiciones asintomáticas.

"Los niños identificados como contactos cercanos pueden continuar asistiendo a la programación siempre que permanezcan asintomáticos", dijo el departamento en guía actualizada en el sitio web del estado. "Aquellos que puedan enmascararse deben hacerlo hasta el día 10. Se recomienda una prueba en los días 2 y 5, pero no es obligatorio".

La nueva política no describe ninguna diferencia en los protocolos entre niños vacunados y no vacunados en estos entornos, una distinción que sigue vigente en el estado orientación sobre aislamiento y cuarentena para el público en general.

Los niños deben aislarse al menos cinco días si dan positivo, dijo el estado. Si pueden enmascararse, pueden regresar a los cinco días si están asintomáticos o si sus síntomas han mejorado y han estado sin fiebre durante 24 horas.

"Si el niño no puede usar cubrebocas, debe tener una prueba negativa el día 5 o más tarde para volver a la programación antes del día 11", dice la guía del estado.

Si los niños tienen síntomas pero dan negativo en la prueba de COVID-19 en el lugar, pueden quedarse en la escuela o en sus programas. "La mejor práctica también incluiría usar una máscara, si es posible, hasta que los síntomas se resuelvan por completo", agregó el estado.

Si un niño sintomático no puede hacerse la prueba de inmediato, "se le debe enviar a casa y se le debe permitir regresar a su programa o escuela si la prueba es negativa o si no ha tenido fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos antifebriles". y sus síntomas se han resuelto, o si un profesional médico hace un diagnóstico alternativo", dijo el estado en su guía. "Se recomienda encarecidamente una prueba negativa para la devolución si se cumplen las dos últimas condiciones".

Además, el estado dice que se prefieren las pruebas rápidas de antígeno a las pruebas PCR en entornos educativos "en la mayoría de las situaciones con el fin de salir del aislamiento o la cuarentena".

El estado señala que el personal debe continuar siguiendo los protocolos de DESE o el objetivo del Departamento de Educación y Atención Temprana, según el lugar donde trabajen.