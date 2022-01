Primer caso de subvariante de Ómicron detectado en Connecticut

El primer caso de la subvariante ómicron BA.2 de COVID-19, también conocida como "Variante sigilosa", se detectó en Connecticut.

Los expertos en enfermedades infecciosas le dijeron a NBC Connecticut que el nombre proviene del hecho de que, a veces, la variante puede ser difícil de detectar durante las pruebas.

La variante BA.2 es potencialmente más infecciosa que Omicron BA.1, según esos expertos.

La variante omicron BA.1 condujo a un aumento en los casos el mes pasado en el año nuevo.

Según el Departamento de Salud Pública, hay al menos un caso informado de la variante "stealth omicron", que se detectó en un paciente en el condado de Fairfield. La muestra se recogió el 8 de enero.

"Lo que vamos a hacer durante las próximas semanas es observar muy de cerca nuestros números, ver si se identifican variantes adicionales de este subconjunto en particular", dijo la Dra. Manisha Juthani, comisionada del Departamento de Salud. "Este aislado BA.2 en particular que era del condado de Fairfield y a principios del mes de enero. Desde entonces, no hemos identificado a otros hasta el momento, eso no significa que no haya habido otros casos que no hayan sido identificados".

Dra. Santella le dice a NBC Connecticut que podríamos ver menos mutaciones si se siguen las medidas de salud pública junto con un aumento en las tasas de vacunación y vacunas de refuerzo para las personas elegibles.

"Cuanto más nos resguardemos y cumplamos con esas estrategias de mitigación de la salud pública, es menos probable que el virus mute, cambie y siga afectando la salud humana en términos de casos y hospitalizaciones", dijo el Dr. Santella .