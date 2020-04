Mascarillas, desinfectantes y papel higiénico: las alternativas para afrontar la escasez debido al coronavirus

Estas encerrado en tu casa y ya casi te quedas sin papel higiénico. Los estantes de los supermercados siguen vacíos y el gel desinfectante desapareció hace semanas de tu farmacia local. Te diste cuenta que llegaron las mascarillas en la tienda cerca de tu casa, pero al llegar ya se agotaron.

Sea lo que sea tu caso particular, Google Trends ha detectado una subida en búsquedas de cómo hacer versiones caseras de estos codiciados productos. Aquí te contamos las respuestas a esas preguntas que seguramente te ha surgido más de una vez en las ultimas semanas. Desplazase hacia abajo para ver videos y tutoriales, desde máscarillas caseras hasta recetas para esprays desinfectantes.

LA MASCARILLA CASERA DE TELA

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están reconsiderando ampliar su postura inicial y recomendar el usó de mascarillas para todos, incluyendo personas que no demuestran síntomas. Un nuevo estudio muestra altas tasas de transmisión de coronavirus de personas infectadas asintomáticas, dijo el director de los CDC, Dr. Robert Redfield, este lunes.

Pero en plena pandemia, las mascarillas son escasas y casi imposibles encontrar. Aquí te mostramos unas opciones para hacer tus propias mascarillas caseras de tela. Ten en cuenta que las máscarillas de tela aún pueden permitir la entrada de gotas de agua, pero actuaran como una barrera protectora al momento de tener que salir al mercado.

CÓMO HACER TU PROPIO GEL DESINFECTANTE

Para la elaboración de un gel desinfectante de manos, necesitarás solo dos ingredientes: gel de aloe vera y alcohol isopropílico.

El gel está diseñado para ayudar a espesar el desinfectante casero, mientras que el tipo de alcohol que deberías comprar es bien específico. Tiene que tener una concentración del 99% ya que las concentraciones más bajas de alcohol no serán suficientes para alcanzar el umbral del 60% que los CDC recomiendan para el desinfectante de manos.

Una vez que hayas comprado los dos ingredientes, deberá colocarlos en recipientes separados y luego mezclarlos. Para que la mezcla funcione, deberás colocar una parte de aloe vera en la mezcla por cada dos partes de alcohol isopropílico.

Una vez hecho esto, deberá mezclar bien los ingredientes hasta que la mezcla se espese. Al igual que con muchos productos caseros, hay algunas advertencias que los usuarios deberán recordar. Por un lado, la mezcla casera no contendrá químicos diseñados para ayudar a humectar la piel, por lo que usar el desinfectante casero podría resecar rápidamente la piel de las manos.

LAS TOALLITAS DESINFECTANTES

Para hacer tus propias toallitas desinfectantes necesitaras papel de cocina, un envase, un cuchillo, agua tibia y cloro, El canal de YouTube "Do It on a Dime" hizo un video que muestra cómo hacer estas toallitas paso a paso. Las toallitas siguen las pautas de los CDC.

Si no puedes verlo, siga estos pasos:

• Coja un rollo de papel de cocina y córtelo por la mitad.

• Mezcla dos tazas de agua con una cucharada de cloro

• Coloca las toallas de papel en el recipiente (con la idea que allí se guardará) y vierta la solución sobre

• Deja que se quede reposando por unos cinco minutos

Aquí te mostramos unas alternativas:

QUÉ HACER SI TE QUEDAS SIN PAPEL HIGIÉNICO

A lo largo de la crisis mundial, la falta de papel higiénico es algo que se ha notado desde un principio. Y aunque compañías aseguran estar trabajando para llenar los estantes de los supermercados, muchos no pueden esperar para ese día lejano.

Aquí te mostramos una lista de opciones que puedes usar en casa como sustituto del papel higiénico.

• Papeles suaves como pañuelitos, papel crepé, papel de cocina o toallitas húmedas para bebés

• Cualquier otro papel, pero asegura doblarlo para suavizar: periódicos, revistas, libros antiguos, guías telefónicas. Solo ten cuidado: no bajes materiales que no sean papel higiénico por el inodoro. Tíralos a la basura o incluso quémalos con seguridad.

• Opciones de tela: pañuelos, camisetas viejas o paños. Después de usar, enjuagar y luego poner en el lavado.

• Agua: también puedes enjuagarte con agua o ducharse.

CÓMO HACER ESPRAY DESINFECTANTE

Aquí hay una receta para un aerosol desinfectante, creado con las pautas de la OMS.

• 12 onzas líquidas (1.5 tazas) de alcohol isopropílico 99.8%

• 1 cucharada de peróxido de hidrógeno al 3%

• 2 cucharaditas de glicerol 98%

• 3 onzas líquidas (6 cucharadas) de agua fría estéril destilada o hervida

Cómo hacerlo:

• Mezclar el alcohol con el glicerol.

• El glicerol es para evitar que el alcohol seque sus manos

• Mezcla el peróxido de hidrógeno

• Agrega el agua destilada o hervida (luego enfriada).

• Ponga la solución en botellas de spray