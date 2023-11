Científicos crean una nueva pasta dental que podría ayudar a adultos alérgicos al maní, según estudio

Los científicos han desarrollado un pasta dental que puede prevenir reacciones alérgicas graves en adultos alérgicos al maní.

En un ensayo clínico en fase inicial se comprobó si 32 adultos alérgicos al maní podían cepillarse los dientes con seguridad con la pasta dental, que contiene trazas de proteína de maní. Se espera que la introducción de pequeñas cantidades de maní en el organismo a lo largo del tiempo ayude al sistema inmunitario a acostumbrarse al alérgeno y reduzca las reacciones graves.

Los adultos que participaron en el ensayo utilizaron el producto una vez al día durante 11 meses. Al final del estudio, ninguno de los participantes experimentó reacciones graves ni anafilaxia, una respuesta alérgica que suele caracterizarse por dificultad para respirar, inflamación de la garganta, piel pálida, labios azules, desmayos o mareos.

El jueves se presentó un resumen de los resultados en la reunión anual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología, celebrada en Anaheim, California. Aunque el ensayo se centró en la seguridad de la pasta dentífrica y no probó la eficacia del tratamiento en adultos, los resultados son un primer indicio de que podría ayudar a prevenir reacciones alérgicas potencialmente mortales en personas con alergia grave al cacahuete.

El Dr. William Berger, autor principal del estudio y alergólogo certificado, afirmó que la pasta dental debería ser más fácil de administrar que los tratamientos inyectables, que se utilizan para las alergias a la hierba, los árboles y las malas hierbas.

Con la pasta dental, dijo, "los pacientes no tienen que hacer nada más que cepillarse los dientes. Creemos que proporcionará mejor protección porque el paciente tomará su tratamiento de forma regular sin interrupciones."

Los participantes en el estudio se dividieron en dos grupos: 24 adultos que utilizaron la pasta dental y ocho adultos que utilizaron una pasta placebo. A lo largo de unos cuatro meses, los investigadores aumentaron gradualmente la dosis de proteína de cacahuete en la pasta dentífrica hasta que los participantes recibieron el equivalente a un tercio de un grano de cacahuete, explicó Berger. Los investigadores indicaron a todos los participantes que se cepillaran los dientes con la pasta durante dos minutos al día y luego la escupieran.

La pasta dental, que aún no tiene nombre comercial, es un producto de la empresa de biotecnología Intrommune Therapeutics. Cuando las personas se cepillan los dientes con ella, la proteína del cacahuete se absorbe en la boca. Con el tiempo, las células inmunitarias de la boca se desensibilizarán al alérgeno y las reacciones al cacahuete serán menos graves.

El cuerpo "desarrolla inmunidad a ese alérgeno con el tiempo", dijo Berger, aunque señaló que el dentífrico sólo pretende prevenir una reacción alérgica grave a una exposición accidental a los cacahuetes, y no sirve como cura de la alergia.

Excepto el 3%, todos los participantes siguieron utilizando la pasta de dientes o el placebo durante los 11 meses que duró el ensayo. Aunque el 54% de los participantes que utilizaron la pasta dentífrica experimentaron un ligero picor en la boca y alrededor de los labios, dijo Berger, nadie abandonó el estudio debido a los efectos secundarios.

El Dr. Edwin Kim, director de la Iniciativa sobre Alergias Alimentarias de la Universidad de Carolina del Norte, dijo que la pasta dental podría tener ventaja sobre el Palforzia, un polvo aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para tratar la alergia al cacahuete en niños de 4 a 17 años. El polvo debe refrigerarse y mezclarse con alimentos como compota de manzana o yogur.

"Por desgracia, lo que sabemos con ese tipo de tratamiento es que los efectos secundarios, incluidas las reacciones alérgicas, son bastante frecuentes", afirma Kim, que no participó en el ensayo. "Ya es bastante difícil estar pensando en evitar tu alérgeno".

PODRÍA HABER MÁS NEGOCIACIONES EN EL HORIZONTE

Se están estudiando en ensayos clínicos varios tratamientos más para las alergias graves al cacahuete.

Un estudio dirigido por Kim y publicado en octubre en la revista científica The Journal of Allergy and Clinical Immunology descubrió que poner bajo la lengua una pequeña cantidad de extracto líquido de maní desensibilizaba a los niños pequeños de su alergia al cacahuete. Al final del ensayo, casi el 80% de los niños pequeños participantes podían tolerar 15 cacahuetes sin síntomas alérgicos.

Un ensayo realizado en mayo también demostró que un "parche de maní" ayudaba a los niños de 1 a 3 años a tolerar el equivalente de uno a cuatro cacahuetes al ayudarles a absorber pequeñas dosis de proteína de cacahuete a través de la piel.

Mientras que aproximadamente 1 de cada 50 niños estadounidenses es alérgico al cacahuete, un estudio de 2021 reveló que unos 4.6 millones de adultos estadounidenses también padecen esta alergia. Otro estudio del mismo año reveló que las alergias a los cacahuetes en adultos estadounidenses se han más que triplicado en las dos últimas décadas, aunque las razones de esta tendencia no están claras.

La Dra. Ruchi Gupta, directora fundadora del Centro de Investigación de Alergias Alimentarias y Asma de la Universidad Northwestern, afirmó que es importante administrar tratamientos antialérgicos a los niños lo antes posible, porque es entonces cuando el sistema inmunitario del organismo es más maleable.

Lo ideal es que los padres traten la alergia de su hijo en su primer año de vida, o tan pronto como se descubra, dijo Gupta. De este modo, el niño tiene más posibilidades de revertir la alergia o, al menos, de desarrollar una fuerte tolerancia.

"Creo que a medida que la gente se hace mayor, [la alergia] se fija un poco más", dijo Gupta, que no participó en la nueva investigación.

Ahora que la pasta dentífrica con proteínas de cacahuete parece segura para los adultos, el siguiente paso es comprobar su seguridad y eficacia en los niños. Según Berger, está previsto que el año que viene comience un ensayo pediátrico en el que participarán 80 niños de entre 4 y 17 años.

Berger dijo que espera presentar la pasta dentífrica a la FDA para su aprobación en dos o tres años, lo que requeriría estudiarla primero en un grupo mayor de voluntarios. Si finalmente se aprueba, Berger espera que se pueda adquirir con receta en lugar de sin receta.

Para leer la nota de NBC News, haga clic aquí.