Musk reincorpora a periodistas suspendidos tras encuesta en Twitter

Varios periodistas de alto perfil que fueron suspendidos de Twitter el jueves por la noche fueron reincorporados el sábado temprano.

"La gente ha hablado", tuiteó Elon Musk.

Los usuarios de Twitter votaron en una encuesta publicada por Musk para restablecer las cuentas, que fueron cortadas sin previo aviso. El nuevo propietario de la plataforma de redes sociales ha utilizado recientemente las encuestas de Twitter para tomar varias decisiones de alto perfil, incluida la restauración de la cuenta del expresidente Donald Trump.

Unsuspend accounts who doxxed my exact location in real-time — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

Las cuentas de Ryan Mac, de The New York Times; Donie O'Sullivan, de CNN; Drew Harwell, de The Washington Post; Matt Binder, de Mashable; Micah Lee, de The Intercept; Steve Herman, de Voice of America, y los periodistas independientes Aaron Rupar, Keith Olbermann y Tony Webster fueron suspendidos el jueves por la noche.

"Matt Binder ha vuelto", tuiteó el periodista de Mashable la madrugada del sábado.

