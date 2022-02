Será ejecutada: se agota el tiempo para madre hispana condenada por el asesinato de su hija

McALLEN, Texas - Los familiares y amigos de Melissa Lucio tenían un objetivo claro este martes cuando llegaron a Harlingen, en donde el gobernador de Texas, Greg Abbott, ofrecía un discurso. Querían ser escuchados, pero eso no sucedió.

Mientras esperan, el tiempo avanza en contra de Melissa Lucio, cuya ejecución por inyección letal está pautada para el próximo 27 de abril. La madre hispana fue condenada en 2008 por el asesinato de su hija de 2 años, quien perdió la vida dos días después de caer por las escaleras de su casa en el Condado Cameron, en Texas.

La jefa de prensa del Abbott, quien se encuentra en campaña para la reelección, le dijo a Telemundo 40 que en los próximos días el político demócrata podría tener lista una declaración oficial sobre el caso de Melissa Lucio, quien lleva más de 15 años presa.

En 2008, Lucio se convirtió en la primera mujer hispana en ser sentenciada a pena de muerte en Texas. Más de 30,000 personas han firmado una petición para que la fiscalía rescinda la orden de ejecución y para que el gobernador vea el documental The State of Texas vs. Melissa, que expone los supuestos errores que hubo en su caso.

SU FAMILIA INSISTE EN QUE ES INOCENTE

Para los amigos y familiares de Lucio esta parece ser una piedra más en el largo camino que han recorrido tratando de ser escuchados. Aun así, no pierden la oportunidad para llevar su mensaje.

Sus seres queridos argumentan que la hispana es inocente y que hubo "errores" durante el juicio por el que fue condenada a pena de muerte, los cuales se exponen en el documental The State of Texas vs. Melissa, sobre este mediático caso.

No es de extrañar que a medida que pasa el tiempo aumentan las emociones entre sus familiares. "Triste y con miedo", así se siente Sonia Valencia al saber que en menos de 80 días su hermana será ejecutada.

"Ella no merece esto. Ella es inocente. Pedimos por favor que la dejen libre", dijo Sonia a Telemundo 40. "Es un error lo que hicieron", aseguró Valencia, quien insiste en que hubo muchos errores en el juicio.

QUÉ PASÓ EL DÍA DE LA MUERTE DE SU HIJA

Este no es el primer intento que han los familiares de Lucio para que se conmute la sentencia de Lucio. Como explicó Sonia, han escrito cartas y correos electrónicos pero dicen que nadie los contesta.

El 15 de octubre del 2017, Lucio se estaba mudando con su familia a un nuevo apartamento cuando su hija Mariah, de 2 años, se cayó por un empinado tramo de escaleras exteriores.

La niña parecía no haber sufrido ningún daño grave después de la caída, pero dos días después se fue a dormir la siesta y nunca despertó.

Aunque ella y su familia han insistido en que ella no la mató, las autoridades del condado Cameron dicen que el día de la muerte de la niña hubo "evidencia de abuso permitió el arresto" y la condena de Lucio.