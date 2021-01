Trump otorgará a Bill Belichick la medalla de la libertad

A solo días para que culmine su mandato presidencial, Donald Trump otorgará al entrenador en jefe de los New England Patriots, Bill Belichick, la Medalla de la Libertad a finales de esta semana, según un funcionario de la Casa Blanca.



El premio, establecido por el presidente John F. Kennedy en 1963, es el honor civil más alto de Estados Unidos. Se otorga a personas "que han hecho contribuciones excepcionales a la seguridad o los intereses nacionales de Estados Unidos, a la paz mundial o a actividades culturales u otras iniciativas públicas o privadas importantes", afirma el sitio web de la Casa Blanca.



La presentación de la Medalla Presidencial de la Libertad se espera el jueves, dijo el funcionario al Corresponsal en Jefe de la Casa Blanca de NBC News, Peter Alexander, durante lo que podría ser una semana tumultuosa.



Aparte del momento cuestionable, la noticia no es una gran sorpresa. Trump ha seleccionado una serie de figuras deportivas y patrocinadores políticos para el premio últimamente.



Belichick es el único entrenador en ganar seis títulos de Super Bowl y es sin duda uno de los entrenadores de fútbol más exitosos en la historia de la NFL. Posee la mayor cantidad de victorias entre los entrenadores activos, mientras que la Fundación Bill Belichick también proporciona becas y fondos de subvenciones para ayudar a los jóvenes desfavorecidos a participar en programas deportivos. Los dos también tienen una amistad bien documentada, y Belichick ha sido durante mucho tiempo un partidario de Trump.



Justo antes de las elecciones de 2016, Trump anunció que el entrenador de los Pats le había enviado una carta respaldando su candidatura, leyendo la carta en voz alta durante un mitin de campaña en New Hampshire.



"Nuestra amistad se remonta a muchos años atrás y creo que cualquiera que haya pasado más de cinco minutos conmigo sabe que no soy una persona política", dijo Belichick después de que se hiciera pública la noticia de su carta.



"Para mí, la amistad y la lealtad se trata solo de eso. No se trata de opiniones políticas o religiosas. Escribo cientos de cartas y notas todos los meses. No significa que esté de acuerdo con todo lo que todo el mundo piensa, política, religión u otros temas, pero tengo múltiples amistades que son importantes para mí, y de eso se trataba ”, agregó.



Trump ha elogiado muchas veces a Belichick, al propietario Robert Kraft y al ex mariscal de campo Tom Brady por su éxito en Nueva Inglaterra, y ha calificado a los Patriots como una organización sobresaliente con un entrenador increíble.



Apenas el mes pasado, Belichick fue reelecto como miembro del Consejo de Deportes, y Nutrición del Presidente. Ha servido en el consejo desde 2016.



Desde 2017, Trump ha otorgado 24 medallas, incluida una al gran Bob Cousy de los Boston Celtics en 2019. El Presidente Trump a menudo ha realizado grandes ceremonias de presentación para el premio, pero las ceremonias recientes se han llevado a cabo en privado, mientras que Trump ha evitado la prensa desde su derrota electoral.



Los Patriots aún no han comentado sobre el informe.