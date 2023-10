Advierten sobre riesgos de usos indebidos del popular producto de limpieza Fabuloso

El aroma de lavanda de Fabuloso es sinónimo de limpieza en muchas casas latinas.

“Lo uso yo en mi casa, lo usa mi mamá, lo usa la abuela y la tía, y sí que tiene muchos usos útiles, pero lo que pasa es que estamos viendo que muchas personas en Tik Tok haciendo videos promoviendo el producto de manera que no son adecuadas”, dice Jodhaira Rodríguez, de Consumer Reports.

Los videos que aparecen en las redes muestran a personas hirviendo Fabuloso en una olla como un ambientador, o rellenando los ambientadores que se enchufan con el producto de limpieza.

“Lo que pasa es que este aspirador funciona con calentar el producto y vaporizarlo en el aire y lo que hacemos es que entonces estamos respirando ese vapor, ese humo que nos hace daño a los pulmones y a los pulmones de los familiares en la casa también”, advierte Rodríguez.

Lo mismo dice de hervir el producto de limpieza con la idea de que la casa huela mejor; terminas exponiendo a tu familia. Otros videos populares recomiendan abrirle un hueco a un envase de fabuloso y colocarlo en el tanque del inodoro para que cuando hales la cadena, salga el olor.

“Hablamos con un plomero que dice que cuando dejamos ese producto de Fabuloso dentro de la cisterna del inodoro, lo que hacemos es arriesgarnos a dañar las partes de metal, de goma y de plástico dentro del inodoro”, explica Rodríguez.

Consumer Reports también advierte sobre la práctica de usarlo para lavar tus platos ya sea a mano o en la lavadora. “Es un producto que no está supuesto a estar cerca de ninguna de las superficies que usamos para comer, como los tenedores, cucharas y platos”, dice la experta de Consumer Reports.

En un comunicado Fabuloso dijo: “Todos los usuarios deben seguir las instrucciones de uso adecuadas proporcionadas en el envase del producto. Fabuloso es un limpiador multiusos y se puede utilizar en una variedad de superficies…”.

Los fabricantes de Fabuloso también refirieron a la sección de preguntas frecuentes de su página donde aparecen preguntas cómo: ¿Puedo calentar Fabuloso o usarlo para rellenar un aromatizador? La respuesta es no. ¿Puedo usar Fabuloso para lavar mis platos? No. ¿Puedo mezclarlo con cloro? No. Y hasta vieron la necesidad de responder la pregunta, ¿puedo beber fabuloso? La respuesta, es un rotundo no.

Según el informe publicado por Consumer Reports, otro uso indebido que promueven en las redes es mezclar fabuloso con detergente para lavar ropa.

“Lo que pasa es que cuando hablamos con nuestro experto en lavarropas en Consumer Reports, dijo que estos productos que no están hechos para uso en lavadora de ropa pueden causar daños a la máquina, que pueden costar mucho dinero para arreglar o también dañarlo al (punto) que usted necesite una nueva”, advierte Rodríguez.

Tik Tok no respondió cuando le preguntamos acerca del informe de Consumer Reports pero nos preguntaron cómo encontramos los videos. Por su parte, los expertos de Consumer Reports dicen que si lo que buscas es que tu casa o ropa huelan a lavanda hay otras maneras seguras de hacerlo.

“Lo que podemos hacer es comprar un producto de lavar ropa con el mismo olor a lavanda. No tenemos que usar el Fabuloso”, concluye Rodríguez.