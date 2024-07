¿Buscas comprar un auto por internet? Esto debes tener en cuenta

La búsqueda de un vehículo usado es a veces una tarea que requiere de tiempo para visitar las agencias, por lo que muchas personas tienden a hacerlo por internet.

Sin embargo, los expertos aconsejan tomar precauciones antes de enviar dinero a una persona o negocio para evitar caer en una estafa mediante tácticas engañosas que pueden costar tiempo y dinero.

La Comisión Federal de Comercio ha realizado investigaciones en las que, aseguran, vendedores de autos en internet, han infringido la ley.

El principal problema, al parecer, es la omisión de datos de los vehículos que venden. Esto incluye no ofrecer al consumidor la guía del comprador o tergiversar las inspecciones de los vehículos.

Tampoco ofrecen la opción para cancelar la compra en el tiempo indicado, lo que lleva a los compradores a perder su dinero o si el contrato de compra es “as is” (tal cual), obtiene el vehículo sin garantía.

“Cuando uno firma un contrato vehiculo “tal cual”, tienen que entender que si el vehículo se descompone a la vuelta, no se regresa el down payment”, explica Erica Muñoz, investigadora del Better Business Bureau (BBC).

Expertos aconsejan conseguir el historial del vehículo si va a realizar la compra por internet. La página https://vehiclehistory.bja.ojp.gov/ es un buen lugar para comenzar. Allí se podrá obtener información gratuita sobre el título del vehículo, el millaje y el estado general del auto. Por un costo adicional, también le ofrecen el historial de accidentes y reparaciones.

“Puedes comprar, por medio de compañía, el registro o detalles del carro”.

Es preferible buscar asesoría de un mecánico independiente, aunque el auto haya sido certificado por un concesionario. Los expertos aconsejan que, antes de comprometerse a comprarlo, es mejor llevarlo a que le hagan una inspección mecánica. Quizás gaste un poco de dinero, pero le revelara la condición real del vehículo.

También debe recordar que actualmente es muy fácil falsificar imágenes y documentos en forma digital. Es por ello que los compradores no deben confiarse en lo que vean por internet. Confirmen todo, busquen reseñas de otros clientes y no entreguen el dinero antes de tener el vehículo en sus manos.