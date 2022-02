Lo que debe saber sobre el raro sobrevuelo de cinco aviones del Super Bowl

Antes de que Matthew Stafford y Joe Burrow retrocedan y dejen volar el balón de fútbol para los Rams y los Bengals en el Super Bowl, un sobrevuelo único en su tipo se elevará sobre el sur de California.

Cinco aviones que representan los 75 años de servicio de la Fuerza Aérea volarán sobre el Estadio SoFi en Inglewood al final del himno nacional. El Air Force Heritage Flight es un guiño a la evolución de la rama del servicio armado desde el Cuerpo de la Fuerza Aerea del Ejercito en 1947.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Esto es lo que debe saber sobre el paso elevado histórico.

¿QUÉ TIPO DE AVIONES HAY EN EL PASO ELEVADO PREVIO AL JUEGO DEL SUPER BOWL?

Los cinco aviones en el paso elevado representan diferentes épocas, desde el Mustang P-51 de la Segunda Guerra Mundial hasta el F-35 Lightning actual. A continuación, encontrará la alineación para el paso elevado del domingo. Haga clic en los enlaces para obtener una hoja informativa.

¿CUÁNDO ES EL PASO ELEVADO PREVIO AL JUEGO DEL SUPER BOWL?

El inicio del juego del domingo está programado para las 3:30 p.m., hora de California. Se están preparando varias festividades previas al juego, que conducirán al himno nacional y al paso elevado. El paso elevado ocurrirá en algún lugar entre las 3 p.m. y patada inicial.

¿HAY OTRAS FORMAS DE VER EL AOBREVUELO?

Si. La Fuerza Aérea proporcionará una transmisión previa al juego desde la formación a medida que los pilotos se colocan en posición. Haga clic aquí, el domingo a las 3 p.m.

¿QUÉ AVIÓN LIDERARÁ LA FORMACIÓN DE SOBREVUELO DEL SUPER BOWL?

Un ejemplo histórico de uno de los aviones militares más famosos de la historia encabezará el paso elevado del domingo. Antes de que se conociera como "Wee Willy II", el P-51 Mustang en la formación del Super Bowl entró en servicio durante la Segunda Guerra Mundial y estuvo en varias unidades de la Guardia Nacional Aérea.

El avión pasó a manos privadas y se convirtió en un corredor aéreo, estableciendo el récord mundial de velocidad en 1979 para motores de pistón. Sufrió graves daños en un accidente más tarde ese año, pero las piezas se restauraron y combinaron con piezas de otros P-51. El esquema de pintura y el nombre del avión son en honor al "Wee Willie" original, un P-51 Mustang voló en uno de los principales grupos Mustang de la Segunda Guerra Mundial, el 357th Fighter Group conocido como Yoxford Boys.

¿QUIÉN PILOTARÁ EL AVIÓN LÍDER EN EL PASO ELEVADO DEL SUPER BOWL?

“Wee Willy II” será pilotado por Steve Hinton, presidente de Planes of Fame Air Museum y piloto de Heritage Flight. Ha sido miembro del grupo desde su fundación en 1997. Este será su último Heritage Flight con el programa.

¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN HERITAGE FLIGHT?

La Heritage Flight Foundation es una organización sin fines de lucro que se formó en 2010 con la misión de proporcionar vuelos de aviones militares al público. Las actuaciones también muestran aviones modernos, que a menudo vuelan junto a aviones antiguos de las épocas de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam.

¿CUÁNDO COMENZARON LOS SOBREVUELOS DEL SUPER BOWL?

El primer paso elevado previo al juego del Super Bowl fue organizado por el veterano de la Segunda Guerra Mundial y comisionado de la NFL, Pete Rozelle. La formación se elevó sobre el Orange Bowl de Miami para el Super Bowl II entre los Green Bay Packers y los Oakland Raiders en 1968.

¿QUIÉN ENTONARÁ EL HIMNO NACIONAL DEL SUPER BOWL?

La estrella de la música country Mickey Guyton estará en el escenario del Super Bowl para cantar el himno nacional. El creador de éxitos de R&B Jhené Aiko interpretará “America the Beautiful”. La actriz Sandra Mae Frank interpretará el himno nacional y “America the Beautiful” en lenguaje de señas estadounidense.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS SOBREVUELOS?

La Fuerza Aérea realiza alrededor de 1,000 sobrevuelos por año. Se realizan sin costo adicional para los contribuyentes y sirven como capacitación de tiempo sobre el objetivo para pilotos, tripulación aérea y miembros del equipo de control en tierra, según Heritage Flight Foundation.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.