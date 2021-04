Si viajas a Los Ángeles, no necesitas pasar la cuarentena obligatoria si ya te vacunaste contra COVID-19

Siguiendo el ejemplo de los funcionarios federales de salud, el condado de Los Ángeles revisó el lunes su aviso de viaje COVID-19 y levantó el mandato para que los viajeros completamente vacunados se pongan en cuarentena a su regreso al condado.

El aviso del condado continúa instando a los residentes a evitar todos los viajes esenciales, pero quienes viajan deben continuar tomando precauciones, como cubrirse el rostro y distanciarse, incluso si están completamente vacunados.

Según la nueva advertencia, si los viajeros están completamente vacunados y no tienen síntomas de COVID-19, no hay requisitos de cuarentena o pruebas a su regreso. Los viajeros que no estén completamente vacunados deben ponerse en cuarentena siete días completos si tienen una prueba negativa dentro de los tres a cinco días posteriores llegando al condado. Si no se hacen la prueba, deben ponerse en cuarentena durante 10 días completos.

Todos los viajeros deben automonitorizarse para detectar síntomas de COVID-19 durante dos semanas, y evitar estar cerca de personas que corren un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave del virus.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU revisaron el viernes su guía de viaje, diciendo que las personas que estén completamente vacunadas contra COVID-19 pueden viajar con seguridad dentro del país.

“No necesitan hacerse la prueba o ponerse en cuarentena si están completamente vacunados o se han recuperado de COVID-19 en los últimos tres meses”, señalaron los funcionarios de los CDC.

“Aun así, deben seguir todas las recomendaciones de viaje”.

El aviso de viaje anterior del condado de Los Ángeles requería que todos los viajeros que ingresaban o regresaban al condado desde otros estados o países se pusieran automáticamente en cuarentena por 10 días.

La nueva guía de los CDC no elimina el requisito de ser probado para COVID-19 antes o después del viaje si su destino lo requiere.

Los viajeros vacunados deben seguir las pautas de seguridad mientras viajan, incluido el uso de una mascarilla, el mantenimiento de seis pies, y lavarse las manos con frecuencia o usar desinfectante para las manos.

Los CDC insta a las personas que no están vacunadas a retrasar cualquier viajar, “porque viajar aumenta sus posibilidades de contraer y propagar el COVID-19”.