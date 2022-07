Modelo brasileña gasta $600 mil en cirugías para parecerse a Kim Kardashian, pero ahora está arrepentida

La modelo brasileña, Jennifer Pamplona, durante los pasados años ha gastado $600 mil para lucir una figura como la de la reconocida empresaria estadounidense Kim Kardashian, pero ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales luego de decir que está rotundamente arrepentida.

Los tratamientos a los cuales se ha sometido la modelo de 28 años van desde los más seguros y simples, hasta los más arriesgados y perjudiciales. Pamplona se ha sometido a unas diez intervenciones estéticas de glúteos, dos de senos y dos rinoplastias, según medios locales. Más allá de una meta, la cirugías se convirtieron en una obsesión.

"Pensé que podría ser genial para mi carrera, así que ¿por qué no? Empecé a invertir cada vez más para parecerme a ella (...) No necesariamente como ella, sino para conseguir el look característico de las Kardashian”, explicó Pamplona en entrevista con el diario Metro.

MÁS DE 20 PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS

"He hecho más de 20 procedimientos, incluyendo dos trabajos de nariz, senos dos veces, levantamiento de glúteos brasileño, liposucción, he tenido rellenos de piernas ocho veces, rellenos de glúteos, mejillas y labios, liposucción de cuello, cirugía de mentón, tela de araña facial (estiramiento de piel no quirúrgico), entre otros tipos de cirugías”, añadió.

De acuerdo con lo que Pamplona le afirmó a The Sun, el motivo por el cual comenzó sus operaciones fue que desde que estudiaba en la escuela sufría de un ‘bullying’ realizado por sus compañeros de clase.

Se sometió al quirófano con tan solo 17 años y el permiso de su abuela. “La gente siempre me molestaba en la escuela porque no tenía curvas y tenía una constitución pequeña y menuda”, recordó.

LAS OPERACIONES SE CONVIRTIERON EN “UNA ADICCIÓN”

Desde que se realizó su primera operación, la modelo no ha parado. Y Aunque la modelo no había parado, ahora lamenta lo que hizo.

“Les aconsejo que no se sometan a una cirugía porque no soluciona todos sus problemas y puede convertirse fácilmente en una adicción" manifestó.

“Toda mi vida dije que quiero ser la próxima Kim Kardashian. Ahora que el espectáculo está llegando a su fin es mi momento de brillar, ¡olvidate de Kim!", reveló.

En un futuro, la modelo planifica realizar un documental titulado, 'Addicted', en el cual promete mostrar sus padecimientos y experiencias traumáticas vividas durante estos diez años de cirugías estéticas.