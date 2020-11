Diez lugares excelentes para comer en Revere

Los últimos meses han sido un tramo difícil para la industria de los restaurantes, con muchos lugares para comer y beber que han cerrado para siempre mientras que otros han entrado en hibernación temporal, han cambiado de concepto, se han centrado en la comida para llevar / entrega o, básicamente, han hecho lo que sea necesario para superar la pandemia.

Y aunque más de unos pocos establecimientos fabulosos para comer y beber han cerrado permanentemente como resultado directo (o indirecto) del coronavirus, muchos otros lugares excelentes continúan en el área metropolitana de Boston.

Revere ciertamente sigue este patrón, y esta ciudad de North Shore también alberga una serie de gemas ocultas y lugares queridos en el vecindario, lo que la convierte en un excelente lugar para ir a restaurantes que están un poco fuera del radar.



Si lo que quieres es de la vieja escuela, DeMaino's Restaurant (14 Malden Street) es una opción imperdible en el extremo norte del centro de la ciudad, siendo este un lugar clásico italoamericano que tiene todos los platos familiares de pasta, pollo, ternera y mariscos que esperaría de un lugar como esto, y también encontrarás pizza de horno de ladrillo aquí.

Una adición relativamente nueva a la escena gastronómica de Revere es Dryft (500 Ocean Avenue), un restaurante de lujo con vista al mar y que se encuentra en un nuevo desarrollo de uso mixto que también alberga un lugar de comida y cerveza más informal llamado Fine Line. Espere encontrar una variedad de pastas y mariscos en Dryft, junto con una combinación de cócteles clásicos y modernos.

Otro lugar nuevo es Istanbul Diner Cafe (120 VFW Parkway), un pequeño restaurante cerca de Bell Circle que ofrece comida mediterránea con énfasis en la cocina turca. Algunas ofertas en este lugar incluyen sopa de lentejas, falafel, hojas de parra rellenas, hummus, brochetas de cordero, shawarma, lahmacun (pizza turca), kofte (albóndigas turcas) y baklava, y muchos artículos cuestan menos de $ 10.

Para disfrutar de excelentes vistas del atardecer, es difícil superar a The Marina at the Wharf (543 N Shore Road), un favorito local en la Ruta 1A que abrió por primera vez en la década de 1970. Aquí encontrará una mezcla de comida clásica estadounidense e italiana junto con cerveza, vino y cócteles, y sus vistas orientadas al oeste de una enorme marisma salada pueden ser particularmente impresionantes al final del día.

Si bien no es específicamente un restaurante, New Deal Fruit (920 Broadway, Revere, MA 02151) es una de las mejores opciones en la ciudad (y en toda la región, para el caso) para un sándwich; de hecho, el deli escondido en este mercado tiene sandwiches italianos que son imprescindibles, mientras que sus sandwiches de pollo y albóndigas son solo otras dos opciones que seguramente satisfarán.

Billy Tse (441 Revere Street), un favorito desde hace mucho tiempo de la comida china y panasiática, tiene algo para todos. Los amantes de la comida chino-estadounidense disfrutarán en este restaurante, con estándares como costillas, lo mein, rangoon de cangrejo, egg foo young y chow mein, mientras que los artículos con influencias japonesas, tailandesas y vietnamitas son también se ofrece.

Originalmente ubicado en South Shore en Braintree, Easy Pie (649 Squire Road) debutó en Revere hace unos años y luego cerró su primer punto de venta, pero la pérdida de South Shore es la ganancia de North Shore, como las pizzas dulces y saladas que son a menudo extravagantes y siempre excepcionales, al igual que los sándwiches y las alitas.

Para una comida rápida que no arruine tu cartera, Esquite (194 Shirley Avenue) es el lugar, ya que este sitio deleita con comida callejera mexicana sirve algunos platos deliciosos que incluyen mazorcas de maíz, enchiladas, tortas, quesadillas, tostadas, y burritos. Por cierto, el nombre “esquite” se refiere a una ensalada de maíz mexicana, y ciertamente también puedes encontrarla aquí.

Debido a que Revere es parte del North Shore, es bastante fácil encontrar buenos lugares de roastbeef. Y Beachmont Roast Beef (629 Winthrop Avenue) es definitivamente un favorito local, escondido en un pequeño vecindario con el mismo nombre al sur de Revere Beach y que ofrece una súper carne clásica en un rollo de cebolla. Por cierto, considere la posibilidad de obtenerlo de “3 maneras”, que incluye queso, salsa y mayonesa.

Justo al oeste de Revere Beach hay algunas verdaderas joyas ocultas, incluido Thmor Da (144 Shirley Avenue), un restaurante camboyano que es tan sencillo como parece. Algunos de los aspectos más destacados en este pequeño restaurante incluyen una ensalada picante de lágrimas de tigre, una sopa de pescado agrio, codorniz con jengibre, sopa de fideos amarillos y cerdo picante con menta.