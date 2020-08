Solicitan orden preliminar para detener conteo acelerado del Censo 2020

El abogado de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, y sus homólogos en varias otras ciudades de California y condados en otros dos estados solicitaron este martes una orden judicial preliminar para evitar que la Oficina del Censo de Estados Unidos avance en un plan acelerado para completar el conteo de 2020.

La presentación en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San José se produjo una semana después de que las mismas partes presentaran una demanda federal contra el plan anunciado el 3 de agosto para comprimir 8 meses y medio de recopilación y procesamiento de datos en 4 meses y medio, lo que Feuer dijo que haría dan como resultado un conteo insuficiente de la población.

“Rogamos a la corte que actúe ahora porque el tiempo es esencial”, dijo Feuer. “Cada día que pasa, el plan inconstitucional de la administración Trump hace que un censo injusto, incompleto e inexacto sea aún más seguro. Eso tendría graves consecuencias para jurisdicciones difíciles de contar, como Los Ángeles. Sin la intervención inmediata de este tribunal, el recuento incompleto tendrá repercusiones políticas y fiscales devastadoras durante décadas”.

Las ciudades de Los Ángeles, Salinas y San José, junto con el condado de King, Washington y el condado de Harris, Texas, presentaron una demanda el martes pasado contra la Oficina del Censo de los Estados Unidos y el Departamento de Comercio, buscando volver al plan original tras el COVID-19, anunciado poco después de que la pandemia azotara los Estados Unidos. El plan extendió los plazos para tocar puertas y otras operaciones para compensar los desafíos relacionados con el nuevo coronavirus.

Es importante la participación del Censo ya que de eso depende la distribución de fondos para escuelas, programas de asistencia, entre otros.

A la demanda se unen los grupos de derechos civiles Black Alliance for Just Immigration, la National Urban League y la League of Women Voters, junto con los comisionados de la corte del condado de Harris, Rodney Ellis y Adrian García.

Antes de presentar la demanda, Feuer emitió una carta de demanda a la Oficina del Censo de Estados Unidos para confirmar que estaba cambiando de dirección e implementando el plan urgente en lugar del plan COVID-19.

Feuer dijo que cuatro ex directores del censo de Estados Unidos dijeron que el cronograma comprimido “resultaría en una enumeración seriamente incompleta en muchas áreas de nuestro país”.

Sin un censo exacto, millones de dólares en fondos federales y la representación de Los Ángeles en el Congreso están amenazados, dijo Feuer.