Entre Biden y Trump: el demócrata espera que el Dr. Anthony Fauci “se quede”

El presidente Donald Trump y el demócrata Joe Biden buscan aprovechar la credibilidad del experto en enfermedades infecciosas más conocido de Estados Unidos, el Dr. Anthony Fauci, mientras continúan sus campañas políticas.

"Trump me está citando fuera de contexto", dijo el médico.

Biden, por su parte, promete con entusiasmo buscar el consejo de Fauci si es elegido.

En general, es una temporada incómoda para Fauci, quien ha sido cuidadosamente apolítico durante una carrera de cinco décadas en salud pública. El médico está criticando a la campaña de Trump por tomar una de sus citas y colocarla en un anuncio de campaña para sugerir que Fauci está en la esquina del presidente.

Biden está aprovechando cada oportunidad para asociarse con el médico.

Una encuesta de la Kaiser Family Foundation realizada en septiembre mostró que el 68% de los estadounidenses tienen mucha o bastante confianza en Fauci para proporcionar información confiable sobre el coronavirus. Eso se compara con el 52% de los estadounidenses que confiaron en Biden para hacer eso y solo el 40% de Trump.

La campaña de reelección de Trump comenzó a transmitir un anuncio la semana pasada que incluye un fragmento de una entrevista de marzo en la que Fauci dice: "No puedo imaginar que … alguien pueda estar haciendo más" para contener el virus. Suena como si el médico estuviera elogiando al presidente, pero Fauci dice que se refería de manera más general a la respuesta del gobierno federal.

Biden ha tratado la opinión de Fauci durante el curso de la pandemia como un evangelio, instando a los gobernadores a "escuchar al Dr. Fauci" mientras sopesan la relajación de las restricciones de COVID-19 en sus estados. También promete pedirle a Fauci, el antiguo director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que permanezca como asesor del grupo de trabajo sobre coronavirus si gana las elecciones del próximo mes.

Su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, en el debate vicepresidencial de la semana pasada dijo que esperaría la orientación de Fauci antes de decidir si es seguro tomar una vacuna una vez que esté disponible.

“El hecho de que ambos candidatos estén entendiendo al Dr. Fauci es revelador”, dijo Steven Webster, politólogo de la Universidad de Indiana. "De alguna manera sirve como un microcosmos de dónde estamos en la política estadounidense: los estadounidenses en ambos lados de la división política pueden mirar lo mismo y salir con interpretaciones muy diferentes".

La Dra. Deborah Birx, jefa del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, dijo a The Associated Press en una entrevista el lunes que “la salud pública no es un problema político y creo que el Dr. Fauci y yo nos mantenemos muy atados a nuestros valores fundamentales. en traer un mensaje de salud pública y, francamente, un mensaje de esperanza de que sabemos qué hacer para controlar este virus. Este nunca ha sido un mensaje político. "

El intento de Trump de reclamar la aprobación de Fauci claramente ha irritado al médico.

"En mis casi cinco décadas de servicio público, nunca he apoyado públicamente a ningún candidato político", dijo Fauci en un comunicado el domingo. “Los comentarios que se me atribuyeron sin mi permiso en el anuncio de la campaña republicana fueron sacados de contexto de una declaración amplia que hice hace meses sobre los esfuerzos de los funcionarios federales de salud pública”.

Fauci le dijo a CNN el lunes que la campaña debería eliminar el anuncio, calificándolo de "realmente desafortunado y realmente decepcionante que hayan hecho eso".

Le dijo a CNBC que "obviamente hay muchas cosas que están sucediendo que preferirías que no sucedieran, como el anuncio, que me puso en un contexto político".

También se enfadó cuando se le preguntó en una entrevista en julio con The New York Times si la campaña de Biden se había puesto en contacto con él. "No", respondió Fauci. “Quiero decir, creo que ellos saben más. Que estoy en una posición delicada ".

La campaña de Trump se niega a retirar su anuncio y enfatiza que los comentarios son las "propias palabras" de Fauci.

"Las palabras pronunciadas son precisas y provienen directamente de la boca del Dr. Fauci", dijo la portavoz de la campaña de Trump, Erin Perrine.

En abril, Fauci enfureció a Trump diciendo que se podrían haber salvado más vidas si el gobierno de Estados Unidos hubiera actuado más rápidamente. "Si hubiéramos cerrado todo desde el principio, podría haber sido un poco diferente", dijo. "Pero hubo muchas críticas sobre cerrar las cosas en ese entonces".

Más tarde ese día, Trump retuiteó una llamada a #FireFauci, planteando preguntas sobre si el trabajo de Fauci estaba en peligro. Al día siguiente, Fauci subió al podio en la sesión informativa para decir que había usado la "elección incorrecta de palabras".

En julio, Fauci, en una entrevista de podcast, contradijo la afirmación de Trump de que Estados Unidos estaba haciendo un gran trabajo para detener el virus. "Como país, cuando nos comparas con otros países, no creo que puedas decir que lo estamos haciendo muy bien", dijo Fauci. "Quiero decir, simplemente no lo estamos".

Trump dijo más tarde que Fauci había "cometido muchos errores". Los asesores de la Casa Blanca incluso distribuyeron puntos de conversación en contra de Fauci a los periodistas, una lista de momentos en los que dijeron que la opinión de Fauci había estado equivocada.

Brian Ott, profesor de comunicaciones de la Universidad Estatal de Missouri y coautor del libro "La presidencia de Twitter: Donald J. Trump y la política de la ira blanca", dijo que el intento de Trump de reclamar la adulación de Fauci es engañoso pero difícilmente sorprendente.

"Está más que dispuesto a presentar cualquier argumento o caso que crea que lo ayudará a ser reelegido, independientemente de cómo se relacione con el comportamiento o las declaraciones anteriores", dijo Ott.

Fauci comentó que estaría "absolutamente" dispuesto a quedarse el próximo año sin importar cómo resulten las elecciones.

"No me alejaré de este brote sin importar quién sea el presidente", le dijo a CNBC.