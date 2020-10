Trump no estaría de acuerdo con el cambio de reglas para los próximos debates con Biden

El presidente Donald Trump sugirió el jueves que no estaría de acuerdo con ningún cambio de reglas para el segundo y tercer debate presidencial, mientras el exvicepresidente Joe Biden no fijó ninguna postura sobre las nuevas normas que se fijen para los próximos encuentros antes de las elecciones del 3 de noviembre.

"¿Por qué permitiría que la Comisión de Debates Presidenciales cambiara las reglas para el segundo y tercer debate cuando gané fácilmente la última vez?", dijo Trump en su cuenta de Twitter, luego del caótico primer debate presidencial del martes.

La Comisión de Debates anunció el miércoles que cambiará el formato de los dos debates restantes entre Trump y Biden. Aunque no se han dado detalles sobre cuáles serán las modificaciones, entre las medidas se estaría contemplando cerrar el micrófono si alguno de los candidatos no respeta las reglas, información que no se ha confirmado.

Por su parte, Biden anunció que sí participará en los debates restantes pero se negó a responder concretamente si está de acuerdo con los cambios en las reglas, y se limitó a afirmar que espera que ambos tengan "la oportunidad de responder a las preguntas".

La organización señaló en su comunicado que "el debate del martes ha dejado claro que debería añadirse una estructura adicional al formato de los debates que quedan para garantizar una discusión más ordenada de los asuntos".

El debate del martes en Cleveland, Ohio estuvo caracterizado por el caos y las constantes interrupciones por parte de Trump a Biden, que por su parte llegó a perder los papeles en algún momento e insultó al presidente, lo que ha creado polémica por el formato y críticas al moderador, el periodista Chris Wallace, que no logró que ambos hablaran en detalle sobre los asuntos de interés para los votantes.

Un análisis a cargo de Telemundo 51. El debate ha sido tildado como un espectáculo que ha decepcionado a muchos. Biden llama a Trump "payaso" y "cachorro de Putin".

El próximo miércoles, está previsto que tenga lugar en Salt Lake City (Utah) el debate entre el vicepresidente, Mike Pence, y la aspirante demócrata a la Vicepresidencia, Kamala Harris.

No se espera que Trump y Biden vuelvan a verse las caras hasta el 15 de octubre en Miami (Florida), donde se celebrará en el segundo debate presidencial; que estará seguido de un tercer encuentro que tendrá lugar en Nashville (Tennessee), el 22 de octubre; todo ello antes de los comicios generales, el próximo 3 de noviembre.