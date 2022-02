Pelea en fila de supermercado entre dos clientes termina en tiroteo y deja un muerto

MIAMI, Florida - Los residentes del área de Coral Gables que habitualmente frecuentan el supermercado Publix dicen estar perturbados con la tragedia que dejó un hombre muerto este sábado por la noche después de un tiroteo ocurrido en el lugar.

“Dos clientes estaban discutiendo y uno le sacó un revólver, una pistola y disparó al otro”, dijo Abdalah Marcos, quien presenció el crimen en la calle 106 de Ponce de León, donde la policía estuvo por varias horas investigando el incidente.

Un portavoz de la policía de Miami-Dade dijo que la información preliminar muestra que dos hombres estaban discutiendo mientras hacían fila para pagar cuando el atacante sacó un arma de fuego y le disparó al otro hombre.

La víctima fue declarada muerta en el lugar y el presunto asesino fue detenido también en el lugar. No se reportaron otras personas con lesiones, ni se conocen las identidades de los involucrados.

Hasta el momento se desconocen los motivos que provocaron esta discusión que luego desencadenó en un tiroteo fatal.

Este domingo, el Departamento de Comunicaciones de Publix confirmó el incidente y a través de un comunicado dijeron que sus pensamientos están con quienes han sido afectados por esta tragedia y que están cooperando con la policía local.

“Podemos confirmar que hubo un incidente en nuestra tienda Publix ubicada en 106 Ponce de Leon anoche. Nuestros pensamientos están con aquellos que se ven afectados por esta tragedia. Estamos cooperando con la policía local”, resumía el escrito.

Residentes del área afirman sentirse perturbados con este hecho acontecido en Coral Gables, considerado uno de los vecindarios más seguros de Miami.

“Cómo residente me preocupa por supuesto, y precisamente ya me disgusta, me pone nervioso vivir en un lugar donde la ira se desencadena tan fácil”, apunta Heriberto Almeida, quien vive en el área de Coral Gables.