Cuerpo policial de Kentucky contrata al oficial que baleó mortalmente a Breonna Taylor

El exoficial de la policía de Louisville, en Kentucky, que baleó mortalmente a la joven negra Breonna Taylor ha conseguido un nuevo trabajo en un cuerpo policial de un condado al noreste de esa ciudad.

La Oficina del Alguacil del condado Carroll confirmó el sábado la contratación de Myles Cosgrove, el exagente de la Policía Metropolitana de Louisville que en enero de 2021 fue despedido por violar ciertos procedimientos durante la redada al apartamento de Taylor, según reportó WHAS-TV.

Taylor fue baleada mortalmente el 13 de marzo de 2020 cuando la policía llevó adelante una redada con una orden de cateo por narcóticos. Ninguno de los tres oficiales blancos que abrieron fuego dentro del hogar de Taylor fue acusado por su muerte por un jurado federal.

El jefe adjunto de la policía del condado Carroll hizo referencia a ese dato al hablar de la contratación de Cosgrove. Se esperaban protestas en el condado Carroll para este lunes.

Investigadores dijeron que Cosgrove disparó 16 balas dentro del apartamento de Taylor y que el novio de la mujer disparó una vez a los oficiales. Expertos federales en balística dijeron que la bala que mató a Taylor provino del arma de Cosgrove.

En noviembre, el Consejo de Orden Público de Kentucky votó para no revocar la certificación policial de Cosgrove; eso significa que Cosgrove puede solicitar empleo en otros cuerpos policiales del estado.

In November, the Kentucky Law Enforcement Council voted not to revoke Cosgrove’s state peace officer certification. That meant he could apply for other law enforcement jobs in the state.

El jurado encontró a Brett Hankison no culpable de tres cargos de poner en peligro a unos vecinos por disparar tiros que impactaron un apartamento cercano.