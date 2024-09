Hunter Biden se declara culpable en caso federal y evita juicio

LOS ÁNGELES – Hunter Biden se declaró culpable el jueves de todos los cargos en el caso fiscal federal en su contra, una medida sorpresa que evita un juicio potencialmente embarazoso para el hijo del presidente Joe Biden.

La sentencia está programada para el 16 de diciembre.

La declaración se produjo después de que los fiscales objetaran su intento, más temprano en el día, de presentar lo que se conoce como una declaración Alford, donde un acusado se declara culpable debido a la solidez del caso en su contra mientras mantiene su inocencia.

En cambio, el joven Biden terminó aceptando lo que se conoce como una declaración abierta, donde un acusado se declara culpable de todos los cargos y deja su destino de sentencia en manos del juez, sin una recomendación acordada de los fiscales.

"El señor Biden estará de acuerdo en que se han cumplido los elementos de cada delito", dijo el abogado de Biden, Abbe Lowell, al juez.

El juez de distrito de EEUU Mark C. Scarsi luego juramentó a Biden para que presentara la declaración.

Lowell le había dicho más temprano al juez que preside el caso en un tribunal de Los Ángeles, que el joven Biden quería una declaración de culpabilidad en el caso Alford y "estará de acuerdo en que… si fuera a juicio hay evidencia para condenar más allá de toda duda razonable".

El fiscal Leo Wise sugirió que eso no era suficiente, y le dijo a Scarsi que tal declaración "no es de interés público. Es contraria al estado de derecho y creemos que es una injusticia".

"Hunter Biden no es inocente. Hunter Biden es culpable", dijo Wise.

Los dramáticos acontecimientos se produjeron poco antes de que se esperaba que comenzara la selección del jurado en lo que habría sido el segundo juicio de Biden este año. El único hijo sobreviviente del presidente, Hunter Biden, es el primer descendiente de un presidente en funciones en ser juzgado por cargos penales.

El cambio de declaración no fue el resultado de un acuerdo con el gobierno. Wise le dijo al juez el jueves temprano: "Esta es la primera vez que escuchamos sobre esto".

Poco después del anuncio de Lowell, el tribunal entró en receso para permitir que los fiscales y los abogados de Biden tuvieran tiempo para hablar.

Cuando regresaron, Wise le dijo al juez: “Quiero dejarlo muy claro: Estados Unidos se opone a una declaración de culpabilidad de Alford”. También pidió un tiempo a los fiscales para reunirse sobre los próximos pasos.

No se revelaron las condiciones de la declaración de culpabilidad y no estaba claro si el juez aceptaría el intento de Biden de evitar un juicio y pasar directamente a la sentencia.

Lowell dijo que cree que “el tribunal está obligado a aceptar la declaración de culpabilidad” y que los detalles “se pueden resolver hoy”.

Scarsi dijo cuando regresó del receso: “No he visto un caso que me diga que tengo que aceptar una declaración de culpabilidad de Alford”. Dijo que estaba considerando que ambas partes presentaran escritos que expusieran sus argumentos legales.

"Necesito una razón por la que acepto o rechazo una declaración de culpabilidad", dijo el juez.

Lowell dijo entonces que su cliente simplemente se declararía culpable de los cargos en su contra.

En un comunicado Hunter Biden aseguró que no sometería a su familia a más dolor y vergüenza. "Al igual que millones de estadounidenses, no presenté ni pagué mis impuestos a tiempo. De eso soy responsable. Como he dicho, la adicción no es una excusa, sino una explicación de algunos de mis fracasos en cuestión en este caso", expresó.

El presidente ignoró las preguntas de los periodistas más temprano ese día sobre el intento de cambio de declaración de culpabilidad. Anteriormente había dicho que no usaría su poder presidencial para indultar a su hijo o conmutar su sentencia, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a los periodistas el jueves que esa seguía siendo su posición. "Sigue siendo no", dijo.

Biden, de 54 años, fue acusado en diciembre de tres delitos graves y seis delitos menores alegando que no pagó sus impuestos durante un período en el que, según dijo, estaba sumido en la adicción a las drogas, y después de recuperar la sobriedad.

La declaración de culpabilidad evita que Biden tenga que comparecer ante un juicio público en el que los fiscales tenían más de dos docenas de testigos, algunos de los cuales debían ofrecer un testimonio vergonzoso y escabroso sobre el consumo y el gasto de drogas de Biden.

La acusación dice que Biden “participó en un plan de cuatro años para no pagar al menos $1.4 millones en impuestos federales autoliquidados que adeudaba por los años fiscales 2016 a 2019, desde enero de 2017 o alrededor de esa fecha hasta el 15 de octubre de 2020 o alrededor de esa fecha, y para evadir la evaluación de impuestos para el año fiscal 2018 cuando presentó declaraciones falsas en febrero de 2020 o alrededor de esa fecha”.

El dinero se gastó “en drogas, acompañantes y novias, hoteles de lujo y propiedades de alquiler, autos exóticos, ropa y otros artículos de carácter personal, en resumen, todo menos sus impuestos”, dice la acusación.

Los fiscales también alegaron que las declaraciones que Biden finalmente presentó eran fraudulentas y reclamaron falsamente como gastos comerciales el dinero que pagó a una acompañante, un club de striptease, una cuota de membresía de un club sexual, un sitio web pornográfico y la matrícula universitaria y el alquiler de su hija.

Un acuerdo anterior con los fiscales por cargos relacionados en Delaware fracasó el año pasado después de que un juez expresara escepticismo sobre algunos de los términos.

Según ese acuerdo, Biden se habría declarado culpable de delitos fiscales menores a cambio de una sentencia recomendada de seis meses de libertad condicional, mientras que un cargo de delito grave relacionado con la compra de un arma mientras se consumían narcóticos se habría desestimado en dos años si Biden no se hubiera metido en problemas legales.

La jueza de distrito estadounidense Maryellen Noreika se había negado a aprobar ese acuerdo. "Estos acuerdos no son sencillos y contienen algunas disposiciones atípicas", dijo Noreika el año pasado.

Un componente del acuerdo podría haber protegido a Biden de ser procesado por otros delitos relacionados con impuestos.

Los abogados y fiscales de Biden no pudieron llegar a un acuerdo revisado, lo que llevó a que la oficina del fiscal especial David Weiss acusara a Biden por cargos de armas en Delaware y por cargos fiscales ampliados en California.

La evidencia del historial de adicción de Biden estuvo en el centro de un caso separado procesado por la oficina de Weiss a principios de este año en Delaware.

Biden finalmente fue declarado culpable de tres delitos graves relacionados con la posesión de un arma mientras consumía narcóticos.