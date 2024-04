La sentencia que pagará la armera de película “Rust” por tiroteo mortal durante filmación

SANTA FE - La armera de “Rust” Hannah Gutiérrez-Reed fue sentenciada este lunes a 18 meses de prisión en un tribunal de Santa Fe, Nuevo México, tras haber sido declarada culpable de homicidio involuntario el mes pasado por el asesinato de la directora de fotografía, Halyna Hutchins en 2021.

Los fiscales buscan la pena máxima de 18 meses en una prisión estatal.

Tras la condena de Gutiérrez-Reed, el juez ordenó que la mujer de 26 años permaneciera bajo custodia policial en espera de su sentencia. La acusada fue hallada no culpable del cargo de manipulación de pruebas.

En conversaciones telefónicas grabadas en la cárcel con su madre, su novio y el asistente legal de su abogado, Gutiérrez-Reed llamó a los jurados “idiotas” e “imbéciles” mientras se quejaba del tiempo que les tomó deliberar, según un documento reciente de fiscales.

También en las llamadas telefónicas, dijo que no testificaría en el próximo juicio penal del actor Alec Baldwin en caso de que la citaran y que quiere que él también vaya a la cárcel.

El juicio penal de casi dos semanas se centró en el tiroteo en el set de filmación de la película de vaqueros “Rust” en 2021, cuando Baldwin empuñaba un arma de utilería que disparó una munición real, matando a Hutchins, de 42 años e hiriendo al director Joel Souza.

Durante los argumentos finales de la fiscalía, la fiscal especial Kari T. Morrissey dijo al jurado que Gutiérrez-Reed “fue negligente, descuidada, desconsiderada”.

Por su parte, el abogado de Gutiérrez-Reed, Jason Bowles, dijo que los fiscales no habían probado más allá de toda duda razonable que Gutiérrez-Reed fuera responsable de llevar balas reales al set y alegó que Baldwin fue en última instancia responsable de la muerte de Hutchins.

No solo eso, el abogado arremetió y dijo: “Lo que hizo que ella falleciera fue que el Sr. Baldwin se salió del guion y apuntó con el arma”.

Bowles añadió que “el único acto definitivo es apuntar con esa arma. La señora Gutiérrez no estaba en la iglesia, no apuntó con esa arma, no la sacó”.

Baldwin, quien está acusado de homicidio involuntario, será juzgado en julio.