“Todo bien aquí” fue uno de los últimos mensajes enviados desde sumergible Titán antes de implosión

Entre las últimas palabras que se escucharon de la tripulación de un sumergible experimental que se dirigía al naufragio del Titanic estaban "todo bien aquí", según una recreación visual del viaje del Titán antes de que implosionara, matando a las cinco personas a bordo.

La Guardia Costera de Estados Unidos presentó la animación el lunes, el primer día de lo que se espera que sea una audiencia de dos semanas sobre las causas de la implosión. La tripulación a bordo del Titán se comunicaba mediante mensajes de texto con el personal a bordo del barco de apoyo Polar Prince, según la presentación.

La tripulación perdió contacto después de un intercambio de textos sobre la profundidad y el peso del sumergible mientras descendía. El Polar Prince luego envió repetidos mensajes preguntando si el Titán todavía podía ver el barco en su pantalla de a bordo. Una de las respuestas finales del Titán, que se volvió irregular a medida que descendía, fue "todo bien aquí".

El Titán implosionó el 18 de junio de 2023, lo que desencadenó un debate mundial sobre el futuro de la exploración submarina privada.

La presión del agua le jugó una mala pasada al Titán, cobrando la vida de 5 personas, la pregunta que queda es, si ya había bajado más de 30 veces, ¿que falló está vez?

El sumergible quedó expuesto a los elementos mientras estuvo almacenado durante siete meses en 2022 y 2023, dijeron los representantes de la Guardia Costera en sus comentarios iniciales el lunes. El casco tampoco fue revisado por terceros como es el procedimiento estándar. Eso y su diseño poco convencional sometieron al Titán al escrutinio de la comunidad de exploración submarina.

El primer testigo de la audiencia, el ex director de ingeniería de OceanGate, Tony Nissen, testificó el lunes que se sintió apresurado para comenzar las operaciones durante su tiempo en la empresa. Cuando se le preguntó si hubo presión para llevar el Titán al agua, respondió "100%".

La junta marina también le preguntó a Nissen si sentía que la presión comprometía las decisiones de seguridad y las pruebas. Después de una larga pausa, respondió: "No… Esa es una pregunta difícil de responder, porque con un tiempo infinito y un presupuesto infinito, se podrían hacer pruebas infinitas".

Nissen también señaló que un rayo cayó sobre el Titán durante una misión de prueba en 2018, y que eso podría haber comprometido su casco. Dijo que lo despidieron en 2019, el mismo año en que no dejó que el sumergible fuera al Titanic. Dijo que también le dijo a Rush que el Titán "no estaba funcionando como pensábamos que lo haría".

El director de cine y explorador de las profundidades marinas, James Cameron, dice que lamenta no haber alertado de que el sumergible Titán era catastróficamente peligroso.

El ex director de ingeniería dijo que el sumergible luego pasó por otras pruebas y ajustes antes de sus posteriores inmersiones al Titanic. Sin embargo, dijo que no confiaba en el personal de operaciones y testificó que cuando Stockton le pidió que pilotara el sumergible, respondió: "No me voy a subir".

Nissen testificó que Rush podía ser una persona con la que era difícil trabajar y que a menudo se preocupaba mucho por los costos y los cronogramas de los proyectos, entre otras cuestiones. Dijo que Rush luchaba por lo que quería, lo que a menudo cambiaba día a día. Agregó que trató de mantener sus enfrentamientos con Rush a puertas cerradas para que los demás en la compañía no se enteraran.

“La mayoría de la gente acabaría simplemente escuchando a Stockton”, dijo.

La Junta de Investigación Marina en curso es el nivel más alto de investigación de accidentes marítimos que lleva a cabo la Guardia Costera. Cuando concluya la audiencia, se enviarán recomendaciones al comandante de la Guardia Costera. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte también está llevando a cabo una investigación.

Los cinco pasajeros del sumergible Titan murieron tras la supuesta implosión de la cabina.

“No hay palabras para aliviar la pérdida sufrida por las familias afectadas por este trágico incidente”, dijo Jason Neubauer de la Oficina de Investigaciones de la Guardia Costera, quien dirigió la audiencia. “Pero esperamos que esta audiencia ayude a arrojar luz sobre la causa de la tragedia y evitar que vuelva a suceder algo como esto”.

Entre los muertos se encontraba Stockton Rush, cofundador de OceanGate, la empresa del estado de Washington propietaria del Titan. La empresa suspendió sus operaciones después de la implosión.

También estaba previsto que hablaran la exdirectora financiera de la empresa, Bonnie Carl, y el excontratista Tym Catterson.

Algunos representantes clave de OceanGate no tienen previsto testificar. Entre ellos se encuentra la viuda de Rush, Wendy Rush, que era la directora de comunicaciones de la empresa.

La Guardia Costera no comenta las razones por las que no se cita a personas específicas a una audiencia en particular durante las investigaciones en curso, dijo Melissa Leake, portavoz de la Guardia Costera. Añadió que es habitual que una Junta de Investigación Marina "realice varias sesiones de audiencia o realice declaraciones de testigos adicionales para casos complejos".

Esta fue la cuantiosa suma que pagaron los millonarios a bordo del sumergible Titan, cuyos restos fueron encontrados este jueves.

Según una lista elaborada por la Guardia Costera, en la audiencia están previstos el cofundador de OceanGate, Guillermo Sohnlein; el ex director de operaciones, David Lochridge; y el ex director científico, Steven Ross. También se espera que testifiquen numerosos funcionarios de la Guardia, científicos y funcionarios del gobierno y de la industria. La Guardia Costera de Estados Unidos citó a testigos que no eran empleados del gobierno, dijo Leake.

OceanGate no tiene empleados a tiempo completo en este momento, pero estará representada por un abogado durante la audiencia, dijo la compañía en un comunicado. La compañía ha estado cooperando plenamente con las investigaciones de la Guardia Costera y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte desde que comenzaron, según el comunicado.

La implosión también mató al veterano explorador del Titanic Paul-Henri Nargeolet; dos miembros de una prominente familia paquistaní, Shahzada Dawood y su hijo de 19 años Suleman Dawood; y el aventurero británico Hamish Harding.

El Titan perdió contacto con su barco de apoyo aproximadamente dos horas después de que realizó su inmersión final más tarde. Cuando se informó que se había retrasado, los rescatistas enviaron barcos, aviones y otros equipos a un área a unas 435 millas (700 kilómetros) al sur de St. John's, Terranova.

Autoridades confirmaron que por la profundidad donde se encontraba la cápsula habría implosionado causando la muerte de los que iban a bordo.

La búsqueda del sumergible atrajo la atención mundial, ya que cada vez era más improbable que alguien pudiera haber sobrevivido a la implosión. Los restos del Titan se encontraron posteriormente en el fondo del océano a unos 300 metros de la proa del Titanic, según informaron los funcionarios de la Guardia Costera.

El plazo inicial para la investigación era de un año, pero la investigación ha llevado más tiempo. La Guardia Costera dijo en julio que la audiencia ahondaría en "todos los aspectos de la pérdida del Titanic", incluidas tanto las consideraciones mecánicas como el cumplimiento de las normas y las cualificaciones de los miembros de la tripulación.

El Titan había estado realizando viajes al lugar del naufragio del Titanic desde 2021.