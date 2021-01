Estudio: la pandemia reduce la expectativa de vida en los hispanos

La pandemia de COVID-19 ha afectado significativamente la expectativa de vida de las personas debido al avance Estados Unidos, encontraron investigadores de las universidades de USC y Princeton, según un estudio publicado el jueves.

Los investigadores proyectan que, debido a las más de 336,000 muertes por pandemia en los Estados Unidos en 2020, la expectativa de vida al nacer para los estadounidenses se reducirá en 1.13 años a 77.48 años, según el estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Esa es la mayor disminución anual de la expectativa de vida en al menos 40 años y la estimación de expectativa de vida más baja desde 2003.

Es probable que las disminuciones en la expectativa de vida sean aún más pronunciadas entre las comunidades negras e hispanas. Para los negros, los investigadores proyectan que su expectativa de vida se reduciría en 2.10 años a 72.78 años, y 3.05 años para los latinos a 78.77 años.

Los blancos también se ven afectados, pero su declive proyectado es mucho menor, 0.68 años a 77.84 años.

En general, se prevé que la brecha en la expectativa de vida entre negros y blancos se amplíe en un 40%, de 3.6 años a más de 5, una prueba más del impacto dispar de la enfermedad en las poblaciones minoritarias.

“Nuestro estudio analiza el efecto de este número de muertes en la expectativa de vida de toda la nación, así como las consecuencias para los grupos marginados”, dijo la autora del estudio Theresa Andrasfay, becaria postdoctoral en la Escuela de Gerontología Leonard Davis de la USC.

"El efecto desproporcionado de la pandemia de COVID-19 en la expectativa de vida de los afroamericanos y latinos probablemente tenga que ver con su mayor exposición a través de su lugar de trabajo o contactos familiares extendidos, además de recibir una atención médica más deficiente, lo que lleva a más infecciones y peores resultados".

Empleados de la salud recibieron su vacuna y se han lanzado a la tarea de informar a la comunidad sobre su efecto.

COVID-19 parece haber eliminado muchos de los avances logrados en el cierre de la brecha de expectativa de vida de blancos y negros desde 2006. Los latinos, que han experimentado consistentemente una mortalidad más baja que los blancos, un fenómeno conocido como la "paradoja latina", verían la ventaja de supervivencia de más de tres años sobre los blancos que se redujo a menos de un año.

“La enorme disminución en la expectativa de vida de los latinos es especialmente impactante dado que los latinos tienen tasas más bajas que las poblaciones blancas y negras de la mayoría de las condiciones crónicas que son factores de riesgo de COVID-19”, dijo la coautora del estudio Noreen Goldman, Hughes-Rogers Profesor de Demografía y Asuntos Públicos en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de Princeton.

"La buena salud en general de los latinos antes de la pandemia, que debería haberlos protegido del COVID-19, ha puesto al descubierto los riesgos asociados con las desventajas sociales y económicas".