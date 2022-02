7 estudiantes involucrados en investigación criminal por agresión y acoso sexual en Woburn

La escuela secundaria Woburn Memorial en Massachusetts está en el ojo del huracán tras la denuncia de agresión sexual que está haciendo un estudiante de 14 años y que involucra a otros siete estudiantes.

El padre del joven dice que su hijo está traumatizado y que van a llegar hasta las últimas consecuencias.

A Kevin Cópelos le parte el corazón ver el video que circula en las redes sociales del ataque que sufrió su hijo de 14 años en la escuela secundaria Woburn Memorial.

“Nadie hace absolutamente nada“, reclama Cópelos. Y es que en el video, cuyas imágenes son perturbadoras, se ve a los estudiantes, todos miembros del equipo de fútbol americano, celebrando la agresión que ocurre en los casilleros.

Apenas su hijo le contó lo ocurrido, Cópelos hizo la denuncia en la policía y ahora hay siete estudiantes involucrados en una investigación criminal por agresión y acoso sexual.

Algunos padres expresaron su preocupación por este incidente que ocurrió en el mes de septiembre y que según Cópelos no es el primero que ocurre en esta escuela secundaria.

Él dice que su hijo no ha vuelto a ser el mismo después del ataque, apenas come y no le gusta ir a lugares públicos, también tuvo que cambiarse de escuela buscando mayor proyección.

Los involucrados tendrán su primera audiencia en el mes de marzo.

“Incidentes como estos no tienen cabida en nuestra comunidad. Hemos consultado con la MIAA por su orientación y experiencia y contamos con un consultor de la colaboración Anti-Hazing que vino a trabajar con todos nuestros entrenadores de deportes de invierno”. dijo el Dr. Matthew Crowley Superintendente de las Escuelas Públicas de Woburn.