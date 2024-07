Abogada de Mass. sorprendida introduciendo drogas en cárcel de RI: fiscalía

Una abogada de Massachusetts se encuentra entre las cuatro personas acusadas de presuntamente planear el contrabando de marihuana sintética a una cárcel de Rhode Island, dijeron el martes las autoridades federales.

Theresa DiJoseph, de Woburn, fue arrestada el martes por la mañana, junto con la mujer sospechosa de entregarle el contrabando: documentos legales que se descubrió que estaban empapados en marihuana sintética, según la Fiscalía Federal de Rhode Island.

"¿Encontraron papeles con drogas? Me siento tan mareada y desordenada", le envió un mensaje de texto DiJoseph al recluso con el que tenía previsto reunirse minutos después de que los confiscaran en el Centro de Detención de Wyatt el 1 de diciembre, según el tribunal. documentos.

El hombre de 50 años supuestamente continuó diciendo que un funcionario penitenciario tuvo que ser evaluado después de manejar el papeleo y agregó: "Ni siquiera puedo conducir".

No hubo respuesta el martes en el número de teléfono indicado para DiJoseph, quien enfrenta cargos de intención de distribuir una sustancia controlada, proporcionar un objeto prohibido a un recluso y hacer una declaración falsa. Debía comparecer ante un juez federal en Providence el martes.

DiJoseph y el recluso, Shawn Hart, de 46 años, que enfrenta cargos de posesión de drogas en Massachusetts, parecían haber estado en una relación basada en mensajes, detallados en la denuncia penal federal, que habían intercambiado meses antes. Supuestamente más tarde les dijo a los investigadores que sentía algo por Hart y que habían hablado de tener una relación íntima, pero que ambos tenían parejas.

Después de una visita en julio pasado donde se informó que DiJoseph había estado actuando de manera sospechosa, un funcionario de la cárcel revisó sus comunicaciones y descubrió que aparentemente ella había estado apostando en deportes en nombre de Hart, además de enviarle fotografías. A ella se le prohibió visitarlo en persona sin plexiglás entre ellos, según los documentos judiciales, aunque esa restricción se levantó en noviembre.

Antes de la visita del 1 de diciembre, DiJoseph fue vista en las cámaras de seguridad reuniéndose con la novia de otro detenido de Wyatt, que vive en Connecticut, según los documentos judiciales, que mostraban mensajes entre las partes que supuestamente coordinaban la entrega.

Cuando DiJoseph llegó a la cárcel, firmó un formulario reconociendo que es ilegal ingresar drogas, según la denuncia. Pero cuando un oficial examinó las carpetas de papel manila que ella trajo consigo, se le puede ver oliendo una y llama a un supervisor.

El supervisor determinó que 10 hojas habían sido empapadas en marihuana sintética, también conocida como K2, cada una de las cuales puede venderse entre $1,000 y $4,000, según la denuncia. Un laboratorio del FBI finalmente confirmó la presencia de marihuana sintética en la documentación.

Cuando se le preguntó sobre los documentos, DiJoseph supuestamente dijo que "había tomado las hojas de su impresora y las había traído aquí", y después de que le dijeron que no le permitirían continuar la visita, y mientras el oficial penitenciario que había tocado los papeles Mientras estaba recibiendo atención médica, dijo: "Está bien, lo entiendo, pero ¿cuánto dura esto? ¿Cuándo desaparece esta sensación? No puedo conducir así".

DiJoseph supuestamente le envió un mensaje a Hart sobre los documentos minutos después, y luego nuevamente varios días después. Cuando Hart le envió un mensaje el 4 de diciembre para preguntarle sobre el papeleo, ella respondió, según la denuncia penal: "Honestamente, cariño. No los vi ni supe que los toqué. No tengo idea de cuántos había. ¿Tal vez 4? Esa es mi mejor suposición. Cuando levantó las páginas, eran de un color diferente. El membrete que uso también es de otro color. No debería haber visto eso, pero la reacción de [el oficial correccional]. ¿Cómo lo manejé sin la misma reacción?”

En una entrevista sobre la reunión, DiJoseph supuestamente cambió su historia varias veces, y finalmente dijo que Hart le había proporcionado la información de contacto y que creía que Hart le devolvería el dinero de alguna manera cuando finalmente saliera de la cárcel.

No quedó claro de inmediato si Hart tenía un abogado que pudiera hablar sobre las acusaciones.