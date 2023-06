Altercado habría conducido a balacera fatal en parque de Providence

La policía de Providence, en Rhode Island, continúa investigando un homicidio ocurrido el sábado en la noche en Donigian Park, informó WJAR.

De acuerdo con las autoridades, la víctima es un hombre de 19 años que vivía en Providence.

Los amigos dijeron que creció justo al final de la calle donde ocurrió el tiroteo y el domingo por la tarde velas y globos adornaban la acera.

Una vecina que no quiso ser identificada dijo que pasó a presentar sus respetos.

"Me ha sacudido", dijo. "No dormí anoche. Me siento tan mal. Sé que la muerte sucede en la vida, pero tan joven".

La policía dijo que fueron llamados a la escena alrededor de las 9:00 p.m. del sábado tras informes de disparos.

"Hubo una pequeña reunión con algunas personas aquí. Claramente estaban en el parque y luego ocurrió un altercado", dijo el capitán de detectives Roger Aspinall.

La víctima fue declarada muerta en la escena.

“Había gente aquí, así que tenemos algunas personas con las que estamos hablando y esperamos poder generar algunos sospechosos”, dijo Aspinall.

En un comunicado, el alcalde Brett Smiley dijo: "Estoy orgulloso de que la Policía de Providence haya trabajado rápidamente para responder a la situación y están investigando activamente el incidente que ocurrió este fin de semana".

Mientras tanto, los vecinos dicen que no están sorprendidos por la tragedia en el parque.

“Es algo que siempre pensamos que sucedería en este vecindario con el vecino que está construyendo el edificio de aquí porque vemos gente reunida todo el tiempo aquí. Bebiendo, fumando”, dijo la mujer.

La policía aún no ha revelado el nombre de la víctima y no ha dicho si se han realizado arrestos.