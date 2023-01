Apoyando a Nuestras Escuelas: su donación más pequeña puede ayudar a financiar suministros que tanto se necesitan

Con demasiada frecuencia, los estudiantes y los profesores se ven obligados a frenar el aprendizaje porque carecen de las herramientas para tener éxito.

Desde la nueva tecnología hasta algo tan básico como los lápices, hay escuelas en toda nuestra región que carecen de insumos para brindarles a nuestros niños una educación de calidad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Es por eso que las estaciones de Boston de NBC y Telemundo ahora apoyan a nuestras escuelas durante todo el año a través de la campaña de donaciones y suministros de NBCUniversal.

La campaña anual ha entregado cientos de miles de dólares y suministros a escuelas desfavorecidas en toda Nueva Inglaterra.

Gracias a nuestros socios en DonorsChoose, estos son solo algunos de los proyectos que puede ayudar a financiar. No se preocupe por financiar un proyecto completo; ¡cada dólar cuenta!

AQUÍ HAY SOLO UNA MUESTRA DE PROYECTOS EN EL ÁREA DE BOSTON:

Engage With Your Math Facts! Todavía se necesitan $59

La Srta. Lanzilla de la Escuela Primaria Thomas J. Kenny en Dorchester está buscando su ayuda para comprar algunos juegos para ayudar a financiar formas divertidas de involucrar a sus estudiantes y comprometerse con las matemáticas.

Haga clic aquí para donar

Everyone Has Feelings! Todavía se necesitan $322

La Sra. Marques de la escuela primaria John Winthrop en Dorchester dice que aprender con juegos ayuda a practicar la toma de decisiones, el pensamiento estratégico de alto nivel y la resolución de problemas. Además, ayuda a asesorar a los estudiantes. Ella está buscando su ayuda para comprar juegos de mesa, tarjetas didácticas y conjuntos de imágenes de atención plena para ayudar a sus estudiantes en el asesoramiento individual y grupal a medida que aprenden diferentes emociones y estrategias para calmar sus cuerpos y hacer frente a la vida cotidiana, todo mientras se divierten.

Haga clic aquí para donar

Writing Basics for New Writers Todavía se necesitan $76

La Sra. Ciano de la Escuela Primaria Hill en Revere dice que tiene un maravilloso grupo de 20 estudiantes a quienes les encanta leer y están comenzando a escribir. Tienen tantas historias que contar y ella necesita más marcadores y lápices, blocs de notas, tiras de oraciones, hojas plastificadas y cartulinas que ayudarán a todo el grupo con su escritura en el centro de escritura.

Haga clic aquí para donar

Sensory Explorers Todavía se necesitan $476

La Sra. Ávila de la escuela primaria Nathan Hale en Roxbury dice que trabaja con un hermoso grupo diverso de niños en edad preescolar en Boston. ¡Les encanta aprender y explorar! Han tenido la misma mesa sensorial durante 15 años y les ha servido bien. Sin embargo, dice que es hora de algo que satisfaga más eficazmente las necesidades de sus estudiantes: la mesa de arena y agua de 4 vías. Ella dice que ofrece a los niños una experiencia más higiénica mientras permite todas las fabulosas interacciones sociales que son importantes en el preescolar. Ella dice que lo usarán todos los días durante los grupos pequeños y durante la hora del centro.

Haga clic aquí para donar

Try, Try and Try Again! Todavía se necesitan $267

La Sra. Smith de la escuela primaria Josiah Quincy en Boston dice que sus estudiantes son un grupo de estudiantes creativos y reflexivos que buscan crecer a partir de sus errores y mejorar sus habilidades. Ella está buscando Boogie Boards para que los estudiantes las disfruten como una herramienta de reemplazo innovadora para las pizarras blancas para reducir el desperdicio de materiales que se usan cada año escolar, como pizarras blancas, marcadores de borrado en seco y gomas de borrar.

Haga clic aquí para donar

Snacks for Seventh Graders Todavía se necesitan $587

La Sra. Banning es maestra en Dearborn STEM Academy en Roxbury, que atiende a un grupo diverso de estudiantes en una de las áreas más pobres de Boston. Ella dice que la escuela tiene como objetivo brindar a los niños la mejor educación posible, pero los niños necesitan mantener su energía durante todo el día y su donación puede ayudar a darles los refrigerios y la comida que necesitan para estar en su mejor momento.

Haga clic aquí para donar

Culturally Responsive Art Class Todavía se necesitan $657

La Sra. Maureen de la Escuela Primaria James Otis en East Boston dice que las Escuelas Públicas de Boston incluyen estudiantes de diversos orígenes. Quiere celebrar y aprender sobre las diferencias individuales y estudiará a autores y artistas que se parezcan a sus alumnos y provengan de entornos y culturas similares. Ella dice que a través de la literatura y los materiales de arte culturalmente receptivos, crearán arte que represente a los estudiantes en Boston.

Haga clic aquí para donar

Power Snack Todavía se necesitan $406

La Sra. Depena de la escuela James F. Condon K8 en el sur de Boston busca ayudar a financiar refrigerios para sus estudiantes. Ella dice que es maestra de SEI de quinto grado y que todos sus estudiantes son estudiantes del idioma inglés y están muy emocionados de aprender un nuevo idioma. A pesar de su gran entusiasmo por aprender, la mayoría proviene de familias de escasos recursos con pocos recursos para proveer alimentos extra para llevar a la escuela. En ocasiones, no pueden concentrarse durante el aprendizaje ya que su almuerzo es muy tarde y durante el tercer período de la mañana tienen mucha hambre. Su donación se destinará a refrigerios para ayudar a los niños a pasar el día.

Haga clic aquí para donar

Puzzles for Social Emotional Learning Aún se necesitan $273

La Sra. Gallagher de la escuela primaria John Winthrop en Dorchester está buscando comprar rompecabezas que su estudiante de educación especial ha solicitado específicamente. ¡Ayudarán a los estudiantes a aprender habilidades de autorregulación como la paciencia, el manejo de la frustración, la perseverancia y el orgullo!

Haga clic aquí para donar

Legos for Learning and Play Todavía se necesitan $550

La Sra. Gorman King de la escuela Orchard Gardens K8 en Roxbury enseña inglés como segundo idioma a un grupo de estudiantes de tercer grado que se encuentran en un área de alta pobreza de Boston. Ella dice que los LEGO ayudarían al aprendizaje y las necesidades socioemocionales de los estudiantes a lo largo del día. Los estudiantes diseñarán, diseñarán desafíos y ayudarán a crear pensadores críticos dentro y fuera del salón de clases.

Haga clic aquí para donar

Para encontrar más proyectos que puedan interesarle, diríjase a nuestra página DonorsChoose.

Puede buscar escuelas en su área o aulas que estén trabajando en proyectos que le interesen.

Apoyando a nuestras escuelas está patrocinado por Comcast.