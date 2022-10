Persona de interés en homicidio sin resolver de Concord, NH bajo custodia en Vermont

Una persona de interés en un caso de homicidio sin resolver en Concord, New Hampshire, fue detenida por la policía en Vermont el miércoles.

La policía estatal de South Burlington y Vermont dijo que la policía de Concord les informó el miércoles sobre un fugitivo que estaba en South Burlington. Logan Clegg, de 26 años y quien no tiene hogar, era buscado como fugitivo en el estado de Utah y había sido visto por detectives de la policía de New Hampshire en Williston Road en South Burlington.

Con la ayuda de la Policía Estatal de Vermont, la policía de South Burlington habría localizado a Clegg en la Biblioteca Pública de South Burlington y lo detuvo sin mayores incidentes. Fue retenido bajo fianza y transportado al Northwest State Correctional Facility en Swanton. Está programado para ser procesado a las 10:30 a.m. del jueves en el Tribunal Superior de Chittenden como fugitivo de la justicia.

Clegg fue buscado fuera del condado de Cache, Utah, relacionado con un caso de posesión de propiedad robada por un delito grave por el cual está en libertad condicional, dijo la policía. La orden de arresto fue emitida en 2021.

Los funcionarios de New Hampshire han estado investigando los asesinatos de Stephen y Djeswende Reid en Concord desde abril, y en mayo anunciaron que estaban buscando a una "persona de interés" masculina en relación con el caso. La pareja fue encontrada muerta a tiros en un área boscosa en Concord el 21 de abril, no lejos del complejo de apartamentos donde vivían. La policía de South Burlington no dijo si el arresto de Clegg estaba relacionado con ese caso.