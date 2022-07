Baker continúa defendiendo la MBTA tras incidentes en la Línea Naranja y Línea Roja

El mismo día que un jefe del Comité de Transporte de la Legislatura dijo que quienes toman las decisiones no tienen más remedio que "hacer algo dramático" para arreglar la MBTA, el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, defendió a la agencia de tránsito que supervisa argumentando que, para la mayoría de los pasajeros, En realidad no está tan mal.

La MBTA ya enfrentaba una investigación federal casi sin precedentes sobre fallas en la seguridad y una audiencia de supervisión legislativa antes de que un tren de la Línea Naranja se incendiara la semana pasada y un tren de la Línea Roja con frenos defectuosos saliera de control el lunes del patio ferroviario.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Con esos últimos incidentes en mente, el representante William Straus, quien está ayudando a liderar la investigación de la Legislatura sobre la asediada agencia, dijo el martes que cree que el estado ha llegado a un punto crítico.

"No creo que tengamos otra opción", dijo Straus a WBUR cuando se le preguntó si Massachusetts había cruzado un Rubicón y podía moverse lo suficientemente rápido como para implementar medidas drásticas. "Aún más escalofriante es que todos los que vieron (el incendio de la Línea Naranja) tuvieron que pensar: ¿y si ese fuera mi hijo? ¿Y si ese fuera mi padre? Esta es una situación desafortunada. No creo que necesitáramos estar aquí porque todas las cosas que se identificaron hace años lamentablemente se han hecho realidad".

"Aquí estamos hoy y tenemos que hacer algo dramático", agregó Straus.

Baker, quien ha estado bajo un creciente escrutinio durante su último año en el cargo por su gestión de la MBTA, adoptó un tono diferente el martes.

Si bien calificó el incendio del tren como una "falla colosal", Baker dijo que debe dar "crédito donde se debe" y citó las calificaciones de desempeño puntual del sistema. La mayoría de las líneas de tránsito rápido de la T han llegado a tiempo para el 85 al 90% de los viajes, dijo Baker, con la red de trenes de cercanías por encima del 90% y los autobuses en los 70 altos.

"Esa es la experiencia que tienen la mayoría de los pasajeros todos los días. Esa no es excusa para los errores y los incidentes de los que estamos hablando aquí. No es excusa para eso", dijo Baker a los periodistas después de un evento no relacionado. "Pero hay 600,000 viajes todos los días que en su mayor parte funcionan como se supone que deben hacerlo, y hay muchas personas que trabajan en el T que tienen mucho que ver con eso".

La interrupción más reciente tuvo lugar justo después de las 5:30 a. m. del lunes, cuando un tren de dos vagones con un operador a bordo salió del patio de vías y entró en la sección de servicio de pasajeros de la Línea Roja en la estación Braintree.

Un portavoz de MBTA dijo que el tren había "disminuido la capacidad de frenado" y continuó rodando hasta que se detuvo a unos 800 pies al norte de la parada de Braintree.

"No hubo heridos ni daños, pero el servicio se interrumpió mientras el personal de T trabajaba para devolver los dos vagones discapacitados al depósito de trenes", dijo Joe Pesaturo, portavoz de MBTA. "La MBTA notificó a la (Administración Federal de Tránsito) y al (Departamento de Servicios Públicos) del incidente, y se está llevando a cabo una investigación completa. Los investigadores trabajarán para determinar si se siguieron correctamente las reglas y procedimientos para mover trenes".

El fracaso repetido de la MBTA para evitar que los trenes se descontrolen fue una de las fallas de seguridad más apremiantes que encontraron los investigadores de la FTA, lo que llevó al organismo de supervisión federal a ordenar arreglos inmediatos en junio mientras continúa con su investigación.

Entre el 1 de enero de 2021 y la investigación de la FTA, la MBTA informó cinco incidentes diferentes de "tren fuera de control" en los patios o durante el mantenimiento, dijeron los investigadores.

Los funcionarios de MBTA dijeron anteriormente que estaban trabajando en nuevos protocolos y políticas de seguridad para evitar tales deslices y explorarían un programa de "bandera azul" para evitar que los trenes se muevan incorrectamente.

Cuando se le preguntó sobre el incidente del martes, Baker dijo que cree que tuvo un "impacto muy marginal en el servicio". Cuando un reportero observó que era el sexto incidente de un tren fuera de control en los últimos 18 meses, respondió: "Esa es una de las razones por las que la FTA está aquí".

Baker también dijo que la transición a las nuevas flotas de las líneas roja y naranja cuyos vehículos están siendo fabricados por la firma china CRRC, ayudará a resolver algunos problemas. En octubre de 2020, los funcionarios retrasaron un año la fecha de finalización del proyecto para la Línea Roja y 15 meses para la Línea Naranja.

“El mayor problema con CRRC es la pandemia. Básicamente, perdimos dos años de transporte y trabajo internacional durante ese período”, dijo Baker. "Continuamos agregando trenes de la Línea Naranja en un ritmo aceptable. Pero es un clip posterior a la pandemia. No es el ritmo en el que estábamos operando antes de la pandemia. Creemos que es muy importante que lleguemos al punto en que prácticamente todo el viejo los trenes en la Línea Naranja, que son realmente los que crean muchos de los problemas y preocupaciones que tenemos nosotros y la FTA, salgan de las vías lo antes posible".

Los legisladores están autorizando cientos de millones de dólares para que la MBTA lleve a cabo el trabajo de abordar las fallas de seguridad identificadas por la FTA. Si bien los observadores del presupuesto advierten que la agencia de tránsito está en camino de caer por un precipicio fiscal el próximo año, Straus, quien sorprendió la semana pasada al sugerir que podría ser el momento de eliminar la MBTA como autoridad independiente, dijo el martes que no cree una inyección de fondos resolverá todos los problemas de la T.

Hace un poco más de dos años, Straus ayudó a liderar el cargo en la Cámara para generar nuevos ingresos para el sector del transporte del estado con un paquete de aumentos de impuestos y tarifas aprobado por su rama. La medida murió en el Senado y los líderes legislativos han mostrado poco interés en revivir el debate desde entonces.

La evaluación de Straus provocó críticas casi inmediatas de la directora ejecutiva de LivableStreets Alliance, Stacy Thompson, quien lo siguió como el próximo invitado en WBUR momentos después.

"No estoy de acuerdo con el representante Straus sobre la reestructuración de la MBTA", dijo. "Obviamente, todos queremos tener un buen sistema de tránsito, pero en gran medida es poner el carro delante del caballo y, francamente, creo que es potencialmente un intento de distraer la atención del problema central, que es una gran falta de inversión en el sistema".