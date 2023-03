Bebidas alcohólicas seguirán estando permitidas en Amtrak Downeaster en New Hampshire

Los pasajeros de un tren de Amtrak que va de Maine a Boston pueden continuar comprando bebidas alcohólicas durante el tramo de 35 millas del viaje que pasa por New Hampshire mientras los funcionarios elaboran una "solución creativa" para evitar violar una ley estatal de bebidas alcohólicas, dijeron las autoridades. .

El Amtrak Downeaster lleva a los pasajeros 145 millas desde Brunswick, Maine, hasta Boston. El tren incluye un vagón cafetería que sirve alcohol.

La Autoridad Ferroviaria de Pasajeros del Norte de Nueva Inglaterra, una agencia casi gubernamental que tiene un acuerdo de servicio con Amtrak, dijo que la Comisión de Bebidas Alcohólicas de New Hampshire le dijo que el tren no puede servir alcohol durante la parte del viaje de New Hampshire. Hay una ley que prohíbe servir alcohol que no haya sido comprado en el estado.

La comisión de licores no hizo comentarios de inmediato el miércoles. Dijo en un comunicado el martes que la compañía con sede en Massachusetts que brinda el servicio de alimentos y bebidas del tren "reconoció sin darse cuenta que había violado" la ley de New Hampshire, ya que estaba en proceso de renovar su licencia para servir alcohol en el Downeaster. .

La comisión dijo que está “explorando una solución creativa, sentando las bases para una asociación única entre New Hampshire y Maine”.

Mientras tanto, las ventas de alcohol continuarán como de costumbre.

“Entendemos que no será necesario suspender las ventas de licor a bordo en New Hampshire, y estamos muy agradecidos por eso”, dijo Patricia Quinn, directora ejecutiva de la autoridad ferroviaria.

El tren trae a cientos de miles de pasajeros a Boston cada año, y su publicidad a veces destaca la posibilidad de relajarse con una bebida durante el viaje. Es una alternativa de viaje popular para deportes y conciertos porque la línea termina a solo unos pasos del TD Garden, uno de los lugares de espectáculos más grandes de Nueva Inglaterra.