Bomberos combaten incendio en edificio de varios pisos en Cambridge

Los bomberos están combatiendo un incendio en un gran edificio en Cambridge, Massachusetts, el jueves por la tarde.

El incendio se reportó poco después del mediodía en un edificio en la cuadra 300 de Broadway. No se reportaron heridos.

El fuerte incendio fue sofocado a la 1:45 p.m.

Una foto del lugar mostró un humo denso saliendo del techo de un edificio de varios pisos que parecía ser una mezcla de negocios y viviendas. Había varios vehículos de bomberos en el lugar y se podía ver a los bomberos trabajando en el techo.

Update to this Cambridge Fire. The heavy fire condition has been knocked down. No injuries at this time. 📸@pictureboston pic.twitter.com/1AgoO1UebR