Buscan a sospechoso de robar farmacia CVS en Braintree

En alerta se encuentran residentes y policías de Braintree, Massachusetts, quienes están en busca de un sospechoso en relación con un robo en una farmacia CVS.

Durante horas, perros policías, uniformados y detectives registraron el área. Una mujer que llegaba a su casa con su hija de 5 años relata que encontró al hombre en el patio trasero de su hogar.

“Yo lo vi saltando de mi patio y me asusté, le pregunté que hacía y me dijo que buscaba la linea MBTA… Me sonrió y dijo… tomé el camino equivocado y caminó por allá con una mochila”, dijo My Ngyuin, residente de Braintree.

Poco antes de las 5 de la tarde unidades policiales establecieron un perímetro de búsqueda para ubicar al sospechoso, e instaron al público a “evitar el área y permanecer adentro de sus hogares” mientras registraban los vecindarios detrás de CVS.

“Vi a muchos policías dando vueltas en el area… y fue cuando me di cuenta que buscaban a un sospechoso… estaban rondando por todas partes y preguntando”

Residentes del area que frecuentan el CVS reaccionan al robo de la farmacia.

“Piensa uno que está inseguro caminar por las calles que uno no se espera la clase de persona que se puede encontrar”, dijo Aroldo López, residente de Braintree.

La investigación de este caso continúa activa a esta hora y no han anunciado ningún arresto.