¿Caerá mucha nieve este invierno en Mass.? Aquí está el último análisis de la NOAA

¿Están preparados para el invierno? Son muchas las preguntas sobre lo que podría traernos este invierno a Nueva Inglaterra y el jueves pudimos ver un pequeño adelanto de lo que predicen algunos de los principales meteorólogos.

El Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA publicó el jueves su Perspectiva Invernal para EEUU, , destacando una visión amplia de las condiciones climáticas del país desde diciembre hasta febrero.

Se prevé que este invierno surja La Niña y que influya en nuestros patrones climáticos invernales.

Entonces, ¿qué significa eso para nosotros aquí en Nueva Inglaterra?

Bueno, cuando hablamos de temperaturas, los pronosticadores del Centro de Predicción Climática esperan que nuestra región tenga temperaturas superiores a lo normal hasta febrero.

Un mapa que muestra las perspectivas de temperaturas invernales para 2024-25 en Estados Unidos: se esperan temperaturas superiores a la media en Boston, Massachusetts y el resto de Nueva Inglaterra.

En cuanto a las precipitaciones, las perspectivas no destacan a Nueva Inglaterra con una clasificación definitiva de precipitaciones superiores o inferiores a la media. En cambio, tendremos una "igual probabilidad" de precipitaciones totales estacionales inferiores a la media, cercanas a la media y superiores a la media durante el invierno debido a las condiciones de La Niña.

Las perspectivas también predicen que nuestra zona probablemente dejará de estar en estado de sequía. Algunas partes del área metropolitana de Boston y el sur de New Hampshire se encuentran actualmente en una sequía moderada.

Un mapa que muestra las perspectivas de precipitaciones invernales para 2024-25 en Estados Unidos, que incluirían tanto nieve como lluvia.

Ahora bien, debemos enfatizar este punto. El pronóstico meteorológico invernal de la NOAA no significa que no veremos nieve aquí en Nueva Inglaterra este invierno. Tampoco significa que no veremos olas de frío durante febrero a medida que la corriente en chorro se adentra en la región desde el norte. Este pronóstico simplemente nos da una visión amplia de nuestros patrones invernales.

De hecho, la NOAA enfatiza que la influencia de un patrón de La Niña (o incluso un patrón de El Niño) en el clima de los EEUU este invierno "es una cuestión de probabilidad, no de certeza". Simplemente sirve como guía a medida que avanzamos a través de los meses de invierno.

Las perspectivas se actualizarán el 21 de noviembre.

Ya estamos en una ola de frío, pero está a punto de calentar

De lo contrario, aquí en casa, ¡abróchense los cinturones! Estamos en una montaña rusa de temperaturas accidentada durante los próximos días. De hecho, las temperaturas máximas subirán a los 70 grados durante el fin de semana.

El jueves comenzó con frío, una de las mañanas más frías de la semana laboral. Varias comunidades comenzaron el día con temperaturas de entre 25 y 30 grados. Pero a medida que avancemos hasta la noche del viernes, las temperaturas subirán a entre 50 y 55 grados.

El viernes, las temperaturas máximas volverán a alcanzar los 50 grados superiores por la tarde. Los vientos soplarán un poco ventosos a veces desde el noreste. Veremos cielos mayormente soleados.

Y prepárate para un clima más cálido justo a tiempo para el fin de semana.

El sábado, las temperaturas máximas alcanzarán los 65 grados, con mucho sol. Luego, el domingo, las temperaturas máximas se dispararán hasta los 75 grados inferiores. (La temperatura máxima promedio en esta época del año es de alrededor de 60 grados en Boston).

La semana que viene tendremos temperaturas que rondarán los 20 °C de lunes a miércoles, pero prepárate para el final de la semana. Las temperaturas máximas volverán a bajar a 10 °C y 15 °C el próximo fin de semana.

Además, ¡no olvides ver el cometa Tsuchinshan-Atlas! Puedes verlo todas las noches hasta finales de octubre después del atardecer. Pero a medida que nos acercamos al final del mes, el cometa comenzará a desvanecerse un poco. ¡Así que disfrútalo mientras puedas!