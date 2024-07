Cámara corporal de agente capta pelea que terminó con balazo en festival de Cranston

Imágenes de una cámara corporal muestran el momento en que la policía de Cranston, en Rhode Island, respondió a un tiroteo cerca de un festival durante el fin de semana.

El bar, 39 West, tenía carpas instaladas en el estacionamiento mientras se llevaba a cabo el St. Mary's Feast en la misma cuadra, según reportes de WJAR.

Los oficiales estaban trabajando en un destacamento de seguridad cuando escucharon un disparo alrededor de las 11:20 p.m. del sábado.

Sus cámaras corporales los muestran corriendo hacia las tiendas de campaña donde dos hombres estaban peleando.

Dijeron que un hombre identificado como Michael Mancini sostenía una pistola.

La policía dijo que lo tiraron al suelo, que se negó a soltar el arma y se resistió al arresto.

La policía dijo que Mancini tuvo una discusión con alguien en el bar. Luego se acercó a esa persona y la pelea se volvió física.

Durante el forcejeo, agarró su arma de su cintura y terminó pegándose un tiro en la pierna.

El sospechoso permanecía en el hospital el martes.

Se enfrenta a numerosos cargos, entre ellos portar armas sin licencia, disparar en una zona compacta y resistirse al arresto.

Ryan Nardolillo, vicepresidente de St. Mary's Feast Society envió la siguiente declaración:

“El incidente ocurrido en las últimas horas del sábado 20 de julio de 2024, durante el St. Mary’s Feast, fue devastador. Personalmente, me gustaría dejar muy claro que el St. Mary’s Feast Society no es responsable del terrible suceso. Los miembros y voluntarios trabajan incansablemente para crear un evento para que todos disfruten y también para continuar una tradición que ha durado 119 años. También me gustaría agregar que los restaurantes cercanos tampoco fueron responsables, especialmente 39 West. Los dueños de 39 West son ciudadanos trabajadores y se preocupan por su comunidad... El único responsable del incidente ocurrido fue el hombre que decidió llevar un arma letal a un evento familiar. Tengo fe en que el sistema de justicia hará todo lo que sea necesario respecto del asunto. El Departamento de Policía de Cranston hizo un trabajo magnífico y su respuesta fue impecable. Termino mi declaración pidiendo que no culpemos a los que son inocentes y nos centremos en los que no lo son".