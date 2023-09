Caso de la mujer acusada de asesinar a su novio policía ha trastocado la vida cotidiana en Canton

El caso del asesinato de Karen Read continúa creando malestar en la ciudad de Canton, Massachusetts, causando tanta conmoción en una reunión municipal el martes que la junta decidió cortar los comentarios públicos.

Read ha sido acusada de asesinato en segundo grado. Pero los manifestantes que creen que se esconde un encubrimiento de quién realmente mató al oficial de policía de Boston John O'Keefe, que era el novio de Read, han estado haciendo oír su voz en el centro, más de 18 meses después de su muerte.

Ha habido protestas en las últimas seis reuniones de la Junta Selecta, y el martes, un grupo apareció con cinta adhesiva en la boca y carteles que decían "Silenciados" y "Necesitamos ser escuchados" después de que los funcionarios electos interrumpieran los comentarios públicos en la reunión del martes por la noche.

"¡Qué vergüenza!" algunos de los manifestantes corearon, aunque el presidente de electo de Canton, Thomas Theodore, había insistido: "Queremos escuchar lo que tiene que decir".

Se llevaron a cabo grandes manifestaciones en apoyo de Read fuera de las recientes comparecencias ante los tribunales en julio y septiembre: los abogados han intercambiado acusaciones sobre pruebas, teorías del caso y más.

Los residentes dicen que ha consumido la ciudad.

"Ni siquiera puedes salir a comer a un restaurante local sin que la gente entre y diga: 'Oh, John. Oh, Karen. Oh, Kelly'". Quiero decir, escuchas cosas dondequiera que vayas", dijo Alex Weingart, residente de Canton.

Dijo que el caso ha "causado una clara división en la ciudad", en detrimento de todos.

"Creo que realmente necesitamos unirnos", dijo Weingart.

Mary Harnum, otra residente, dijo que su corazón está con las familias involucradas.

"Simplemente rezo y todos rezamos para que la verdad salga a la luz y que tengamos que dejar que el sistema de justicia haga su trabajo", dijo.

Los miembros de la Junta se negaron el miércoles a comentar sobre lo sucedido, citando la investigación en curso.

Los fiscales acusan a Read O'Keefe el 29 de enero de 2022, después de una noche de fiesta en un bar. Afirman que ella lo atropelló con su camioneta mientras lo dejaba en una fiesta en una casa, pero sus abogados dicen que todo es un encubrimiento y que las personas que estaban en la fiesta probablemente mataron a O'Keefe.

El juicio del caso está previsto para marzo.

La especulación generalizada sobre quién mató a O'Keefe llevó al fiscal de distrito Michael Morrissey, cuya oficina está procesando el caso contra Read, a denunciar el acoso "absolutamente infundado" de testigos el mes pasado en una declaración en video que dijo que nunca había tenido que hacer en sus 12 años al frente de la oficina.

Esto se produjo después de que los fiscales presentaran una moción pidiendo a Read y sus abogados que dejaran de hablar con los medios, lo que el juez que presidía el caso negó.

