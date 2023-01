Clima templado continúa el primer día de 2023

Damos la bienvenida al 2023 como dejamos el 2022: con un aire más templado.

La lluvia se ha ido, y el aire más seco trabajará en los talones de un viento racheado del noroeste. El viento retrocede esta noche, pero mañana solo entrará aire ligeramente más fresco. Todo parece brillante y (algo) templado para el Winter Classic en Fenway, pero incluso mañana nos estamos preparando para otro episodio de clima cálido y lluvioso.

Una rápida mirada retrospectiva a 2022 muestra que, si bien nuestra precipitación fue casi exactamente normal en Greater Worcester, a Eastern Mass le fue mucho peor. A pesar de las oleadas de lluvia y aguaceros de otoño, nunca recuperamos nuestro equilibrio después de abril y terminamos el año más de un pie por debajo de lo normal en el departamento de precipitaciones. Dicho esto, todavía tenemos algunas tormentas en camino esta semana para recolectar más agua.

La lluvia debería comenzar el martes por la tarde con el próximo evento. Inicialmente, no parece mucha agua, pero el final de la tormenta puede tener algunas sorpresas. Las temperaturas continúan calentándose hasta el martes por la noche y el miércoles. La orientación ha estado apoyando sólidamente los 60 bajos durante los últimos días el miércoles, y no vemos ninguna razón para desviarnos de esa idea. Este aire templado estaba enconando el suroeste del desierto y las llanuras del sur, por lo que hay mucho respaldo para temperaturas templadas. El récord a batir es 70, pero no nos acercaremos con un máximo proyectado de 62 en Boston.

Al final de la tormenta, entrará aire más frío. Si bien puede ser demasiado poco y demasiado tarde para cambiarnos a una cantidad significativa de nieve, es posible que terminemos con algunos copos de nieve húmedos el jueves. Hay otra tormenta tratando de gestarse en alta mar el viernes. Si se acerca más a la costa, puede que haya otra ráfaga de nieve para nosotros. La amenaza es baja en este punto, pero requiere un escrutinio minucioso.

¡Feliz año nuevo! Esté seguro y disfrute de las vacaciones.

