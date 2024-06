Conductora de MBTA obtiene el récord mundial de la operadora de trenes más antigua

Si ha viajado por la Línea Azul en las últimas tres décadas, existe la posibilidad de que haya viajado con alguien que estableció récords.

Helen Antenucci, de 81 años, ha estado operando trenes en Boston desde 1995. A principios de este año fue nombrada oficialmente la operadora de trenes más antigua del Guinness World Record después de que un colega la nominara para el récord.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

“No sé a qué se debe tanto alboroto. Me levanto todos los días y hago lo que me gusta hacer", dijo Antenucci, en una entrevista con Guinness World Records. "No mucha gente puede decir eso a mi edad".

La operadora de la MBTA, que cumplirá 82 años el próximo mes, opera trenes de la Línea Azul desde que tenía 53 años. Ella comenzó a conducir como una forma de salir de la casa.

Dijo que nunca ha enfrentado ninguna discriminación considerando que cuando comenzó era una de las únicas operadoras en ese momento. Pero ahora cree que las mujeres constituyen alrededor del 40% del personal de MBTA.

Antenucci no tiene planes de retirarse. Agradece a su familia, amigos y pasajeros por su continuo apoyo todos los días.

“Llevaré a mis pasajeros hacia y desde donde necesiten ir hasta que mi organización me diga que no puedo, pero no veo que eso suceda pronto”.