Dennis Eckersley se retira como analista de los Red Sox

Dennis Eckersley, de los Medias Rojas de Boston se retira de las transmisiones del equipo, informó el Boston Globe el lunes por la mañana.

El Globe dijo que Eckersley se retira de su trabajo como analista de los Medias Rojas en NESN para pasar más tiempo con la familia, específicamente con sus nietos gemelos de 3 años. Trabaja para la cadena de cable desde 2003.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Su última transmisión será el 5 de octubre.

"He estado pensando en esto durante mucho tiempo. Realmente lo he hecho", dijo Eckersley al Globe. "No es que importe, pero es una especie de número redondo, irme. Empecé en el béisbol profesional en el '72, cuando era un chico de 17 años que acababa de terminar la escuela secundaria. Hace cincuenta años. Y he estado con NESN durante 20 años, aunque no se siente así porque no hice mucho en mis primeros cuatro o cinco años. Así que es hora".

Eckersley es un lanzador del Salón de la Fama, que jugó para los Medias Rojas de 1978 a 1984 y nuevamente en 1998. Pero sus mayores logros en el campo de béisbol se produjeron durante su carrera como cerrador dominante para el Campeón Mundial Oakland Athletics a finales de los 80. .