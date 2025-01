Despiden a policías estatales de RI que compartieron en Snapchat video de joven arrollado

La policía estatal de Rhode Island anunció que ha despedido a dos agentes por violar las normas, regulaciones y políticas después de que compartieron un video de la muerte de un peatón en las redes sociales, informó WJAR.

La policía estatal dijo que los dos agentes eran de la clase de la academia de 2024.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

“Estamos profundamente decepcionados de que estos policías recientemente contratados hayan mostrado tan poco criterio y hayan carecido de empatía por la tragedia de esta familia”, dijo el superintendente de la Policía Estatal de Rhode Island y director del Departamento de Seguridad Pública, coronel Darnell S. Weaver. “Estos individuos ya no son empleados de la policía estatal y no haremos más comentarios porque no son empleados de la División”.

El video, que fue reportado por primera vez por WJAR, incluye imágenes de la cámara de tráfico de Alex Montesino siendo atropellado fatalmente por un automóvil en la I-95 en octubre pasado, con risas audibles y el subtítulo: “So f-----”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

El video, que pasó por las manos de al menos dos policías antes de ser compartido en Snapchat, ha provocado indignación, en particular entre la afligida familia de Montesino.

La hermana gemela de Montesino vio el video momentos antes de su funeral, lo que agravó la angustia de la familia.