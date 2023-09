Docenas de desplazados por inundación en complejo de apartamentos en Cranston

Docenas de residentes de un complejo de apartamentos en Cranston, Rhode Island, fueron desplazados después de que varios apartamentos de la planta baja se inundaran el domingo.

Los bomberos le dijeron a WJAR que no estaban seguros de si el edificio en Dean Estates en Oaklawn Avenue era seguro, por lo que todos fueron evacuados, alrededor de 90 personas en total. Algunos pasillos se llenaron con hasta seis pies de agua.

"La mesa de mi cocina, mis sillas y todos mis muebles flotando por ahí", dijo un residente.

Los bomberos ayudaron a los residentes a evacuar al menos ocho apartamentos dañados por las inundaciones. Un residente dijo que sus dos perros murieron.

"No me importa la ropa que es totalmente material, pero no puedes reemplazar a tus cachorritos", dijo Wayne Walker, el dueño de los perros. "Lo perdí todo. No tengo nada, ni ropa, ni zapatos, nada".

Los residentes evacuados pasaron la noche del domingo en el centro para personas mayores. No hubo información inmediata sobre cuándo o si podrían regresar a sus apartamentos.