Doctores discuten si vacunas de Pfizer y Moderna son seguras durante el embarazo

Si bien los resultados de un estudio reciente sobre las vacunas contra el coronavirus entre mujeres embarazadas son prometedores, los médicos con sede en Boston están pidiendo que se haga más trabajo.

Las vacunas Moderna y Pfizer no parecen presentar riesgos graves entre las mujeres embarazadas, según un estudio publicado por el New England Journal of Medicine a principios de esta semana. Pero los médicos de Boston enfatizaron que se necesitan más datos, incluso sobre las mujeres que se vacunan al principio del embarazo, las que están amamantando y sobre la salud infantil.

Los informes de 35,691 mujeres embarazadas que recibieron las vacunas mostraron que las tasas de aborto espontáneo, parto prematuro y otras complicaciones eran similares a las de las mujeres embarazadas antes de la pandemia.

"Es muy reconfortante", dijo la Dra. Wendy Kuohung, directora del Programa de Endocrinología Reproductiva e Infertilidad del Boston Medical Center. Pero Kuohung enfatizó que, para empezar, las mujeres embarazadas no deberían haber sido excluidas de los ensayos clínicos iniciales. La brecha en los datos dejó a muchos pacientes y médicos inseguros sobre qué tan segura era la vacuna para las mujeres embarazadas, dijo.

"Incluir a las mujeres embarazadas en los ensayos iniciales de vacunas habría proporcionado estos datos antes y habría reducido los altos niveles de ansiedad y vacilación entre las mujeres embarazadas", dijo Kuohung.

El estudio es el más grande de su tipo sobre la seguridad de la vacuna durante el embarazo. Realizada entre el 14 de diciembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021, la mayoría de los participantes informaron dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolores de cabeza y dolores musculares, pero las reacciones más graves fueron menos comunes.

Por el contrario, las mujeres embarazadas que se infectan con COVID-19 tienen un mayor riesgo de complicaciones, como la hospitalización, el parto prematuro e incluso la muerte.

Pero la Dra. Alexandra Spadola, obstetra-ginecóloga y directora médica de trabajo de parto y parto en el Tufts Medical Center, señaló que la investigación se centró en mujeres que estaban más avanzadas en sus embarazos.

"Debido al poco tiempo que ha estado disponible la vacuna, el estudio informa principalmente sobre las personas que recibieron la vacuna en el tercer trimestre, por lo que debemos ser claros con los pacientes sobre eso", dijo Spadola.

La vacuna también debe estar disponible para las mujeres que están amamantando, según un representante del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos.

"En general, los hallazgos ciertamente nos brindan algunos datos reales para discutir con las personas que están considerando Pfizer o Moderna durante el embarazo y son tranquilizadores para todos nosotros que esperamos que, en última instancia, la vacunación resulte ser una herramienta útil para reducir las infecciones graves por COVID durante el embarazo", dijo Spadola.

El Dr. Mark Poznansky, director del Centro de Vacunas e Inmunoterapia del Hospital General de Massachusetts, señaló que también se necesita más información sobre el impacto de la vacuna en la salud infantil.

"Es alentador y tranquilizador que los hallazgos preliminares de este estudio sobre la seguridad de las vacunas Pfizer y Moderna COVID-19 no mostraran señales de seguridad obvias entre las personas embarazadas", dijo Poznansky. "Obviamente, todos esperamos más datos del seguimiento longitudinal de un mayor número de mujeres vacunadas al principio del embarazo y que incluyan el impacto en la salud y el bienestar infantil", agregó.

Por otra parte, las organizaciones médicas, incluido el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva, han emitido declaraciones en las que dicen que las vacunas no se deben negar a las mujeres embarazadas.