Edificio podría ser declarado inhabitable in Chelmsford

To read in English click here.

Treinta familias en Chelmsford, Massachusetts podrían ser desalojadas en julio. Los dueños de apartamentos del condominio Milestone necesitan un millón de dólares para evitar que sus hogares resulten declarados inhabitables.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

La alcaldía encontró serios problemas estructurales y se rehúsa a arriesgar la seguridad de sus residentes. Pero todavía no hay soluciones concretas sobre dónde vivirían si resultan desalojados.

La mayoría de los residentes del condominio Milestone son familias de bajos ingresos, personas con discapacidades y adultos mayores. Los propietarios con los que Telemundo Responde conversó dicen que no tienen suficiente dinero para reparar el edificio.

Pero en un condominio, ¿Quién es responsable por el mantenimiento de la estructura?

Así como el propietario de una casa es responsable por su mantenimiento, los propietarios de apartamentos en un condominio son responsables tanto por el mantenimiento de su unidad, como del edificio. Para eso organizan una junta de condominio cuyos miembros se encargan de llevar el presupuesto y plan de mantenimiento del edificio. Como este puede ser un trabajo minucioso, muchos, como en este caso, optan por contratar a una compañía de administración residencial. De esta manera, la junta se enfoca en mantener la comunicación entre los propietarios y la administradora, así como en llevar decisiones importantes a voto.

Jackson Viruet, propietario en Milestone Condo, le dio un tour al equipo de Telemundo para mostrar el deterioro en el edificio construido en 1960.

“Si te alejas un poco más, tú ves que el balcón está como así de lado. Porque hay mucha presión… incluso ya la madera está muy, muy podrida. Aquí se puede ver que sigue empeorando,” dijo Viruet.

Un informe de los Bomberos de Chelmsford indica que, en septiembre del 2022, una alarma de incendios se disparó. cuando los bomberos llegaron, en vez de encontrar llamas o humo, encontraron las columnas de los balcones del edificio tan deterioradas que decidieron desalojar de inmediato a la mitad de los residentes.

“Parecía como de película. Después llamaron a los inspectores. Aparecieron tres inspectores,” dijo Viruet.

Otro informe de los inspectores de la Ciudad de Chelmsford, indica que encontraron en las vigas de las columnas y las terrazas daños tan serios como para causar un posible colapso. Entonces, le exigieron a la administradora del edificio, Alpine, que realizara reparaciones de inmediato.

"Creo que se nos permitió regresar el 22 de septiembre", dijo Karen O’Neil, residente de Milestone Condos desde hace 20 años. Ella fue una de las afectadas por el primer desalojo. Cuenta que Alpine administró la instalación de refuerzos temporales y así fue como pudieron regresar a casa.

Según documentos de la Ciudad de Chelmsford. En noviembre del 2023, un ingeniero estructural contratado por Alpine para evaluar la estructura dijo en su informe que el edificio estaba lo suficiente seguro para pasar el invierno, pero que reparaciones permanentes debían iniciar tan pronto como la primavera del 2024. En abril, la Ciudad de Chelmsford les dio a los residentes hasta el 17 de julio para iniciar el proyecto.

“No queremos una situación en la que los residentes o visitantes de las instalaciones puedan resultar gravemente heridos o algo peor. Solo necesitamos progreso. No estamos culpando, no queremos sacar a nadie del edificio, pero necesitamos ver evidencia de que algo va a suceder como un permiso de construcción”, dijo Paul Cohen, Administrador de la Ciudad de Chelmsford.

Ahora les queda un mes para reunir un millón de dólares o unos $30mil por apartamento. De lo contrario, tendrán que desalojar. En una carta a los residentes, Alpine Property Management dijo:

“Hemos sido diligentes en buscar el financiamiento con varios bancos para el proyecto de construcción, pero desafortunadamente no hemos tenido éxito... Preguntamos al departamento de construcción si aceptaría completar el proyecto en fases, ya que, con una cantidad menor, un préstamo sería más factible, pero afirmaron que esto no sería posible”.

“Seguimos preocupados especialmente por los mayores de edad y los que tienen problemas de salud”, dijo Viruet, refiriéndose a vecinos como, Audrey Hadfield de 87 años y su esposo Peter de 96. Quienes han vivido aquí durante 30 años y no tienen a dónde ir.

“Nos estamos enfermando. Esto realmente esta acortando aun mas la corta vida que nos queda. Necesitamos que alguien nos ayude”, dijo la Sra. Hadfield.

“Gasté todos mis ahorros arreglando la propiedad y no tenemos donde ir. No tenemos familiares aquí”, dijo Viruet.

Cabe mencionar que Alpine fue contratada para administrar el condominio Milestone en el 2022, cuando ya los problemas estructurales existían.

En febrero del 2021, documentos de una reunión de la junta directiva con la administradora anterior, muestran que conversaron sobre el deterioro de algunas vigas de metal. Entonces, se inició un proyecto de inspección y mantenimiento, que los residentes me dicen nunca vieron culminado. Ese mismo año, la administradora anterior cerró y la junta contrató a Alpine.

Los dos miembros de la junta directiva del condominio, quienes viven en el edificio, no han respondido a nuestros intentos de comunicación, para preguntarles cómo la situación llegó a este punto. La conversación tampoco parece fluir con sus vecinos.

“Tenemos una junta de dos personas. Hasta ahora ellos no se han pronunciado. Cuando hablamos con ellos, siempre dicen que no saben o que van a averiguar, pero nunca responden”, dijo Nancy Kirkland, residente de Milestone Condos durante 33 años.

Además de conversar con el administrador de la Ciudad de Chelmsford, contactamos al Departamento de Viviendas de Chelmsford, a la Oficina de la Fiscal General de Massachusetts y a representantes estatales. Hasta ahora los oficiales no ofrecen soluciones, dicen que no existen fondos federales o locales que puedan asistir específicamente a estas personas.