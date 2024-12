El día comienza seco, pero la lluvia (para la mayoría) y mezcla invernal llegarán más tarde

No hace tanto frío esta mañana, ¿eh? Después de los 60 grados de ayer, la masa de aire no se ha enfriado mucho. Eso significa que la precipitación de esta noche será en forma de lluvia para la gran mayoría del área. Hay excepciones, por supuesto. El terreno más alto del norte del condado de Worcester y el suroeste de New Hampshire podría ver algunas acumulaciones por encima de los 700 pies a medida que se asiente el aire frío.

Esto se ha repetido en las últimas semanas. Parece que estamos imitando las normas climáticas invernales en el oeste, donde las nevadas dependen de la altitud y las elevaciones bajas ven predominantemente lluvia. En el futuro, esto puede volverse más común a medida que nuestros inviernos sigan moderándose.

Después de que pase este sistema, veremos que las temperaturas se asentarán nuevamente en los 40 grados el jueves, luego bajarán un poco más el viernes. Hablando de eso, una tormenta en desarrollo frente a Nantucket nos proporcionará algunas nevadas con efecto océano hasta la noche del viernes. Es posible que se produzca una ligera acumulación de nieve, pero la mayor parte de la tormenta llegará a las provincias marítimas y las cubrirá de nieve. En respuesta, las temperaturas caerán en picado y las máximas lucharán por llegar a los 25 °F durante el fin de semana.

Saldremos de la zona de congelamiento justo a tiempo para las vacaciones, ya que la tormenta se mantendrá alejada y las máximas se acercarán a los 40 °F.

