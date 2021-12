El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Mystic Dental Studio. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo Nueva Inglaterra. Haz clic aquí para conocer más sobre Mystic Dental Studio.

El cuidado dental es un aspecto en la salud que suele pasar desapercibido—y esto solo ha empeorado con la pandemia, ya que muchos aplazaron sus limpiezas. Pero esto ha sido un problema desde antes de la pandemia, pues un estudio del año 2019 reportó que un tercio de los adultos estadounidenses no habían tenido un chequeo o limpieza dental en el año anterior.

Por suerte, nunca es tarde para tomar las riendas de tu higiene oral. Siempre hay nuevos pasos que puedes agregar a tu rutina que tu sonrisa brille más que nunca. Algunos de estos incluyen:

Cepillarse adecuadamente

Sí, probablemente te enseñaron cómo cepillarte los dientes cuando eras pequeño, pero, ¿lo haces adecuadamente? Esta parte es clave, ya que no cepillarse adecuadamente es prácticamente lo mismo que no cepillarte en lo absoluto. Aunque no existe ninguna técnica en especial, es importante que te cepilles en movimientos circulares y llegues a la parte de arriba, enfrente, atrás de cada diente. Estas cepilladas deben ser gentiles—cepillarte los dientes de la misma forma en la que cepillas las baldosas del baño no los limpiarán mejor, sólo te lastimarán.

Por ultimo, no olvides cepillarte la lengua y las encías, y pasarte hilo dental todos los días. Cepillarte solamente los dientes no es suficiente para prevenir las caries y enfermedades gingivales, ya que las bacterias pueden crecer en cualquier parte de la boca.

Encontrar el mejor cepillo y dentífrico

Pero cepillarse adecuadamente no es suficiente, también debes tener buenas herramientas. Ten en cuenta que debes cambiar tu cepillo de dientes cada tres meses o si ves que las cerdas se están desgastando (lo que suceda primero). Elige uno con cerdas suaves, no sólo para que el cepillado sea más gentil, sino para que la limpieza también sea más fácil y mejor. Tu cepillo también debe permitirte alcanzar todos tus dientes—el cepillarse no debería ser una tarea difícil.

Los dentistas siempre recomiendan dentífricos que contengan flúor, el cual ayuda a prevenir las caries y los riesgos de infecciones. También se ha reportado que la falta de flúor puede causar caries incluso si la persona está pendiente de la salud de sus dientes. Ten en cuenta que el flúor puede ser peligroso para los niños pequeños. El cepillarse a esta edad debe ser un trabajo en equipo y el proceso siempre debe ser supervisado.

Limitar el consumo de café y azúcar

Quizá esto parezca una pesadilla para todos los amantes del café y galletas, pero existe una explicación detrás de esto. Si no te cepillas adecuadamente, pueden crecer bacterias en tus dientes y alimentarse del azúcar que quedó en ellos. Al hacer esto, las bacterias producen ácidos que erosionan el esmalte dental, que pueden llegar a convertirse en caries.

Algo parecido pasa con el café. Su acidez natural debilita el esmalte de los dientes, creando el ambiente perfecto para que crezcan bacterias. Probablemente has escuchado también que el café mancha los dientes, causando decoloración en ellos. Pero no está todo perdido para los amantes del café: los dentistas suelen deshacerse de las manchas durante las limpiezas dentales.

Programar limpiezas dentales

Quizá este paso sea el más importante—sin importar cuánto cuides de tu higiene dental, si no vas al dentista regularmente, no tendrás forma de enterarte de algún posible problema en tu salud oral. Se recomienda que los adultos acudan al dentista cada seis meses para prevenir caries y revisar posibles problemas de salud. Encuentra un dentista con quien te sientas cómodo y que reduzca el nerviosismo de sentarte en esa silla. Sentirte bienvenido en el dentista hará que no te saltes tus citas regulares.

Aceptar los cambios

Tu sonrisa es hermosa tal cual es, pero como ya mencionamos, existen muchos tratamientos que sobrepasan lo estético y pueden ayudar a que tengas más confianza en tu sonrisa. Los implantes dentales, por ejemplo, mantienen en su lugar una prótesis dental sin necesitar apoyo de sus dientes vecinos. Los implantes buscan resolver la pérdida de los dientes mientras también se ven y sienten como dientes naturales.

La ortodoncia también puede hacer que tu vida dental sea más fácil, ya que no sólo promete sonrisas bonitas y brillantes, sino que también mejor función al masticar, morder y hablar. Adicionalmente, los dientes derechos son más fáciles de limpiar, lo cual ayuda a prevenir las caries e infecciones. Ten en cuenta estas opciones a medida que manejas tu salud dental.

Cuidar de tus dientes es tan importante como otros aspectos de la salud. La doctora Aida de Mystic Dental Studio está lista para proporcionar cuidado oral personalizado para tus necesidades y metas.