ALERTA AMBER: policía busca a madre que habría secuestrado a sus tres niños de Stoughton

Autoridades han activado una alerta amber por el secuestro de tres niños por su madre en Stoughton, Massachusetts el viernes en la noche.

La policía dijo que está buscando localizar a Ashley Vazquez, de 29 años, quien se cree se llevó a sus tres niños de de su casa el viernes temprano con sus pertenencias empacadas.

Se cree que Vazquez está utilizando un vehículo todoterreno Toyota Rav4 2023 con matrícula de Massachusetts 2fzd76.

Los niños fueron identificados por la policía de Stoughton como Aliyah Campos, de 8 años, Aleyshka Campos, de 9 años, y Janiel Trinidad de 10 años.

La policía cree que los niños pueden estar en peligro.

La policía de Canton dijo que los niños fueron encontrados sanos y salvos. Aún no hemos tenido noticias de la policía estatal ni de la policía de Stoughton.

Se solicita a cualquier persona que tenga información que llame a la policía de Stoughton al 781-344-2424 o llame inmediatamente al 911.

