Empleados estatales de Mass. podrían tener que elegir entre vacunas o pruebas regulares

El gobernador Charlie Baker dijo el miércoles que pronto podría implementar una nueva política de vacunación COVID-19 para los trabajadores estatales, insinuando que podría parecerse al requisito de Boston de que los empleados de la ciudad estén vacunados o se sometan a pruebas periódicas.

Después de semanas de resistirse a los llamados para imponer un mandato de vacunación a los empleados públicos, Baker dijo en una entrevista de radio de GBH que pronto tendría "más que decir" sobre algún tipo de estándar de vacunación.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Eso es algo que estamos considerando seriamente, y creo que pronto tendremos más que decir sobre los trabajadores estatales con los que realmente trabajamos y tenemos responsabilidad operativa y administrativa", dijo Baker.

Baker no reveló detalles específicos sobre la política que podría seguir. Dijo que hay "muchos tipos" de estándares de inmunización que los líderes gubernamentales han implementado, desde exigir que los empleados no vacunados realicen pruebas con regularidad hasta amenazas de "consecuencias" para aquellos que no reciben las vacunas antes de una fecha determinada.

La alcaldesa de Boston, Kim Janey, anunció la semana pasada que los trabajadores de la ciudad deben vacunarse a mediados de octubre o enfrentar pruebas regulares.

Funcionarios constitucionales como la Tesorera Deborah Goldberg y la Auditora Suzanne Bump requerirán que los empleados muestren prueba de vacunación contra el virus altamente infeccioso o se sometan a pruebas semanales, un sistema que Baker dijo que "en realidad no es un mandato".