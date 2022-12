El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Hartford HealthCare. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo Nueva Inglaterra. Haz clic aquí para conocer más sobre Hartford HealthCare.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

La depresión y ansiedad no son nada nuevo, pero debido a la combinación de eventos como la propagación del COVID-19, el aislamiento y la crisis económica, estos trastornos mentales aumentaron un 25 porciento durante el primer año de pandemia, según la Organización Mundial de la Salud. Estos factores, junto a las barreras culturales y económicas frente a los tratamientos no sólo aumenta el riesgo de los latinos, sino que también son más propensos a sufrir de condiciones mentales más severas y persistentes. No es ninguna sorpresa—de hecho, está bien estudiado—que las comunidades inmigrantes sufren desigualdades al buscar atención médica. Lo que está menos documentado y es más difícil comprobar son las normas culturas que impiden que las comunidades latinas aborden el tema de la salud mental en general.

Enfrentando barreras únicas

Aunque las comunidades latinas en Estados Unidos son increíblemente diversas, comparten algunas barreras a la hora de buscar atención médica. Los latinos son más propensos a vivir bajo el umbral de pobreza, no contar con acceso adecuado a seguros médicos, y las barreras de idioma suelen dificultar el proceso. Por lo tanto, sólo un 35.1 porciento de los adultos hispanos sufriendo de trastornos mentales reciben tratamientos cada año, comparado al promedio nacional de 46.2 porciento, según la Alianza Nacional Sobre Enfermedades Mentales. La cultura familiar latina también es conocida por ser muy privada y prejuiciosa respecto a la salud mental, lo cual suele prevenir que su gente comparta sus problemas y busque ayuda.

Reconociendo problemas mentales y sus señales de alerta

Cuando se habla de la salud mental, la mayoría de personas suele pensar en la depresión. Pero es importante resaltar la variedad de trastornos que existen y las formas en que se manifiestan para sí poder abordar la salud mental con compasión y empatía—ya sea tratándose de nosotros mismos, nuestras familias, o nuestra comunidad. Empezando por la depresión, los siguientes trastornos mentales están entre los más prevalentes en la comunidad hispana:

Depresión

La depresión es un trastorno emocional, normalmente asociado con sentimientos de tristeza. Sentirse triste es parte normal del ser humano, pero cuando esos sentimientos son constantes y se vuelven debilitantes, pueden ser síntomas de depresión clínica, la cual afecta alrededor de 26 porciento de adultos hispanos, según National Research Center on Hispanic Children and Families, con aproximadamente 22 porciento de los jóvenes latinos también viéndose afectados. Otros síntomas incluyen pero no están limitados a sentimientos de tristeza o desesperanza, irritabilidad y arranques de ira, pérdida de interés y alegría en actividades normales y pasatiempos, alteración del sueño (insomnia o dormir más de lo usual), falta de energía, pérdida o subida de peso, dificultades para pensar o concentrarse y pensamientos suicidas.

Ansiedad

La ansiedad está caracterizada por preocupaciones y miedos excesivos y persistentes causados por situaciones cotidianas. Sentir miedo o estrés, así como sus reacciones fisiológicas (sudar, falta de aire, temblar) es normal para muchos cuando pasan por situaciones particularmente estresantes como hablar en público, pero para aquellos que sufren de ansiedad clínica, estos sentimientos y respuestas son abrumadoras, persistentes y paralizantes.

Abuso de sustancias

El abuso de sustancias se refiere al uso excesivo y la dependencia de una sustancia adictiva, en la mayoría de casos, alcohol o drogas. Aunque los hispanos y latinos sufren de drogadición en proporciones similares al promedio nacional, la discrepancia en su acceso al tratamiento significa que este grupo en particular sufrirá mayores consecuencias. Según la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA), 91 porciento de latinos en Estados Unidos que tiene problemas de abuso de sustancias no reciben el tratamiento que necesitan y aquellos que sí lo consiguen tienen peores resultados, normalmente por la falta de programas de tratamiento que tomen en cuenta las diferencias culturales.

Encontrar soluciones y luchar contra el estigma

Desestigmatizar los trastornos mentales y abordar generaciones de normas culturales no es una tarea fácil, pero empezar con pasos pequeños nos ayudará a lograrlo. Ciertamente no perjudica que grandes estrellas latinas con inmensas plataformas públicas como J. Balvin y Selena Gómez usen sus redes para hablar públicamente de sus propios problemas, brindando soluciones accessibles y normalizándolos para que aquellos que estén pasando por una situación similar no teman buscar ayuda. Pero no hace falta ser una celebridad para hacer la diferencia. Abordar estos temas con tu propia familia o comunidad le da a otros permiso para hacer lo mismo y buscar ayuda cuando la necesiten. La prevalencia de los tratamientos virtuales también ha facilitado que muchas personas hablen de sus propias necesidades mentales pero para muchos, la terapia y los centros de tratamiento tradicionales son un recurso necesario. Si tú o alguien que conoces necesita ayudar para un trastorno mental, busca centros de tratamientos por tu zona como Hartford HealthCare Rushford que ofrecen una variedad de opciones y tratamientos culturalmente sensibles para que encuentres soluciones adaptadas a tus necesidades.

Enfrentar la salud mental puede ser intimidante pero no estás solo. Los expertos de Hartford HealthCare Rushford están listos para ayudarte a manejar este camino y asegurar que poseas las herramientas y el apoyo necesario para cuidar de tu salud mental. Haz clic aquí para conocer más sobre Hartford HealthCare y realiza una evaluación para conocer tus necesidades.