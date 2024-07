“Es muy preocupante”: Familia de Lynn continúa buscando a joven de 17 años desaparecido

Una familia en Lynn, Massachusetts, continúa buscando a un joven de 17 años que desapareció la semana pasada.

Brian López no ha sido visto desde el viernes, según la policía de Lynn. Su familia dice que está programado que se gradúe de Lynn Classical High School el próximo año.

El video de vigilancia del viernes, de la casa del vecino de López, lo muestra saliendo de su casa en Warren Place con una sudadera con capucha y una mochila. Más tarde ese día, la familia del adolescente le dijo a NBC10 Boston que denunciaron su desaparición.

Desde entonces, han sido unos días aterradores para ellos. A pesar de los esfuerzos de búsqueda, todavía no hay señales de López. De hecho, su teléfono fue encontrado a millas de su casa.

"Ha sido horrible. Quiero decir, es muy preocupante porque no es propio de él. Puede salir a caminar pero, y su teléfono, no se separa de él. Ya sabes cómo son los adolescentes hoy en día", dijo Jenifer Herrera, prima de López. "Para nosotros, era algo normal. No pensábamos en nada al respecto. Pero ahora, estamos aquí tres días después y todavía no hemos encontrado nada".

La familia de López dice que pasa mucho tiempo caminando por la reserva de Lynn Woods, una zona que registraron el domingo.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de López debe llamar al Departamento de Policía de Lynn al 781-595-2000.