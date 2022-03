Esperamos nieve, lluvia, aguanieve para el jueves

Ha sido un día algo fresco, aunque bastante cercano a lo normal para esta época del año.

La lluvia llega en la noche

Nuestro tramo seco está llegando a su fin. Tenemos llovizna en puerta, se mudan durante la noche y llegan primero al oeste de Nueva Inglaterra. Un aviso de tiempo invernal entrará en vigencia a las 10 p.m. y durará hasta el mediodía del jueves. Esto incluirá desde el norte de Worcester, Massachusetts hasta el oeste del condado de Franklin, Massachusetts, hasta el oeste del condado de Hampshire, Massachusetts y la mayor parte de Vermont y New Hampshire. Será un evento de día general por el cual el tránsito matutino y nocturno se verá afectado.

Tendremos diferentes tipos de precipitación: aguanieve/lluvia helada, lluvia y nieve. Es probable que el hielo permanezca cerca y por encima de los 1000 pies de altura. Las cantidades totales de acumulación de hielo podrían sumar hasta 1/10 de pulgada en algunas áreas.

La precipitación invernal se vuelve más generalizada a las 5 a. m. y llega a las montañas blancas de New Hampshire y Maine. A diferencia de Vermont y New Hampshire, Maine tiene mayores posibilidades de nieve temprano en la mañana. La nieve se desplazará hacia Presque Isle más cerca del mediodía. La lluvia y el aguanieve se apoderarán de la mitad de Maine y la lluvia continuará desde el centro de New Hampshire hacia el sur y el sureste. Serán posibles aguaceros incrustados a lo largo de este sistema en los estados del sur. Las cantidades totales de lluvia podrían exceder o cerca de una pulgada en las áreas más afectadas, especialmente en el extremo sur. El resto probablemente sumará alrededor de 3/10 de pulgada.

Fuertes ráfagas de viento

Los vientos aumentarán a las 3 a. m. en el oeste de Vermont y aumentarán en velocidad en el norte de NH al mediodía. Cape Cod también atravesará ráfagas de viento que oscilarán entre 35 y 45 mph. Las costas de Nueva Inglaterra verán olas de 5 a 11 pies; primero en las costas del sur a última hora de la mañana y luego hacia las costas del norte mañana por la noche. Un aviso de embarcaciones pequeñas permanecerá vigente hasta las 8 a. m. del viernes y la advertencia de vendaval en la costa sur permanecerá vigente hasta las 8 p. m. del jueves.

Temperaturas más cálidas el viernes

Si bien el viernes comienza con nevadas matutinas en la frontera con Canadá, nuestros estados del sur estarán atentos a cielos mayormente soleados y las temperaturas más cálidas de la semana; máximos en los 50 superiores con unos 60 a lo largo del extremo sur. Las posibilidades de precipitación regresarán el viernes por la noche para las montañas.

